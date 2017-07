Stand: 18.07.2017 07:49 Uhr

Hindemith-Preis für Samy Moussa

Alljährlich wird beim Schleswig-Holstein Musik Festival der Hindemith-Preis vergeben. In diesem Jahr geht die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung an den Komponisten Samy Moussa.

Mit der Auszeichnung sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert werden. In diesem Jahr stimmt die Festivaljury einstimmig für den in Berlin und Paris lebenden Komponisten und Dirigenten Samy Moussa. Am Montagabend war die Preisverleihung in der Kunstausstellung NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf.

Schon jetzt werden seine Werke gern gespielt

Samy Moussa wurde 1984 im kanadischen Montreal geboren, an der dortigen Université de Montréal begann er auch Komposition und Orchesterleitung zu studieren. Später wechselte er nach München.

Hindemith-Preis des SHMF für Samy Moussa NDR Kultur - Matinee - 18.07.2017 11:20 Uhr Autor/in: Hajasch, Frank







Seine Opern "L’autre frère" und "Vastation" wurden bei den Münchener Biennalen 2010 und 2014 uraufgeführt. Moussa wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Titel "Composer of the year" bei den Opus Awards in Québec.

Kompositionsaufträge erhielt er unter anderem von Kent Nagano und von Pierre Boulez für das Lucerne Festival 2015. Namhafte Orchester, wie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Vancouver Symphony Orchestra oder das Orchestre symphonique de Montréal führten seine Werke auf.

Der Preis wird seit 1990 unter anderem von der Hindemith-Stiftung in der Schweiz, der Hamburger Kulturbehörde und dem Schleswig-Holstein Musik Festival verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Helmut Oehring, Jörg Widmann, Anna Clyne, Olga Neuwirth und David Philip Hefti.

