Verdis Rigoletto erfüllt den Maschpark

In Hannover hat die Aufführung von Verdis "Rigoletto" im NDR Klassik Open Air begonnen. Die Oper ist restlos ausverkauft, aber im Maschpark ist genug Platz für Tausende Zaungäste. Das Bühnengeschehen wird dort auf zwei große Video-Leinwände übertragen. Die Parkbesucher haben es sich auf Decken oder Campingstühlen bequem gemacht, um den Klängen zu lauschen und das Ambiente zu genießen. Ab 22.15 Uhr ist "Rigoletto" zudem im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de zu sehen. NDR Kultur überträgt live ab 21.15 Uhr.

Opernhit im Maschpark: Die Arie in voller Länge 20.07.2017 21:30 Uhr Diese Arie kennt jeder: In der Generalprobe des NDR Klassik Open Air mit Verdis "Rigoletto" ließ Weltklasse-Tenor Stephen Costello "La donna è mobile" zu einem der Highlights werden.







6.000 Zaungäste bei der Generalprobe

Bereits zur öffentlichen Generalprobe am Donnerstag, die ebenfalls restlos ausverkauft war, waren 6.000 Zaungäste in den Maschpark gekommen - obwohl es wenige Stunden vor Beginn noch geregnet hatte. "Die Generalprobe hat alle Erwartungen übertroffen", sagte Marlis Fertmann, NDR Fernsehchefin in Niedersachsen und Initiatorin des NDR Klassik Open Air. "Die wahren Helden waren die Menschen im Park, die dem Wetter trotzten und die mit einem wunderbaren Opernabend belohnt wurden." Heute hat der Regen Hannover am Abend verschont, sodass die Parkbesucher sich schon Stunden vorher eine schöne Ecke auf der Wiese suchen und die Vorfreude genießen konnten.

Stars der Opernszene

Es sind bekannte Namen, die im Programm stehen: In der Titelrolle ist Bariton Ludovic Tézier zu erleben, ein erfahrener und gefeierter Rigoletto. Tenor Stephen Costello singt den Herzog von Mantua, die Sopranistin Nadine Sierra steht als Gilda auf der Bühne.

Lichtershow komplettiert das Ambiente

"Rigoletto" im NDR Programm: Sonnabend, 22. Juli 2017

ab 21.15 Uhr auf NDR Kultur

ab 22.15 Uhr im NDR Fernsehen und bei NDR.de

Die Atmosphäre der Open-Air-Oper hat in diesem Jahr noch eine weitere Facette: die Licht-Choreografie am Baugerüst des Neuen Rathauses. Damit das Gerüst während des NDR Klassik Open Airs nicht stört, ist es mit Hunderten Scheinwerfern und mehr als 20 Kronleuchtern ausgestattet worden und erstrahlt in wechselnden Farben - sorgfältig abgestimmt auf die Stimmung der Oper. Ein Vorteil für diejenigen, die das Ereignis vom Maschpark aus verfolgen: Sie haben einen guten Blick auf das Farbenspiel. "So wird man das Rathaus nie wieder sehen", wie Marlis Fertmann sagt.

Gemütliches Lauschen im Park

































