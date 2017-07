Stand: 22.07.2017 07:00 Uhr

"Rigoletto"-Fieber erfasst Hannover

Die Vorfreude ist groß in Hannover. Heute Abend werden Tausende Zuschauer den Höhepunkt des NDR Klassik Open Air erleben: die Aufführung von Verdis "Rigoletto" auf der Freilichtbühne am Neuen Rathaus. Die Generalprobe am Donnerstag hat gezeigt: Ein Opernereignis der Extraklasse erwartet das Publikum. Weltbekannte Solisten, die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson und der Festivalchor Hannover füllen die berühmten Klänge mit Leben. Die 2.000 Eintrittskarten sind vergriffen, aber natürlich kann jeder, der Lust hat, auf einer der beiden Video-Leinwände im Maschpark mitschauen und -hören.

Opernhit im Maschpark: Die Arie in voller Länge 20.07.2017 21:30 Uhr Diese Arie kennt jeder: In der Generalprobe des NDR Klassik Open Air mit Verdis "Rigoletto" ließ Weltklasse-Tenor Stephen Costello "La donna è mobile" zu einem der Highlights werden.







"Große Stimmen und herrliche Musik"

Bereits zur Generalprobe am Donnerstag, die ebenfalls restlos ausverkauft war, kamen 6.000 Zaungäste - obwohl es wenige Stunden vor Beginn noch geregnet hatte. "Die Generalprobe hat alle Erwartungen übertroffen", sagte Marlis Fertmann, NDR Fernsehchefin in Niedersachsen und Initiatorin des NDR Klassik Open Air. "Die wahren Helden waren die Menschen im Park, die dem Wetter trotzten und die mit einem wunderbaren Opernabend belohnt wurden. Die Einladung 'Oper für alle' steht auch am Samstag. Wir freuen uns auf einen hochemotionalen Abend mit großen Stimmen und herrlicher Musik." In der Titelrolle ist Bariton Ludovic Tézier zu erleben, ein erfahrener und gefeierter Rigoletto. Tenor Stephen Costello singt den Herzog von Mantua, die Sopranistin Nadine Sierra steht als Gilda auf der Bühne.

Lichtershow komplettiert das Ambiente

"Rigoletto" im NDR Programm: Sonnabend, 22. Juli 2017

ab 21.15 Uhr auf NDR Kultur

ab 22.15 Uhr im NDR Fernsehen und bei NDR.de

Die Atmosphäre der Open-Air-Oper hat in diesem Jahr noch eine weitere Facette: die Licht-Choreografie am Baugerüst des Neuen Rathauses. Damit das Gerüst während des NDR Klassik Open Airs nicht stört, ist es mit Hunderten Scheinwerfern und mehr als 20 Kronleuchtern ausgestattet worden und erstrahlt in wechselnden Farben - sorgfältig abgestimmt auf die Stimmung der Oper. Ein Vorteil für diejenigen, die das Ereignis vom Maschpark aus verfolgen: Sie haben einen guten Blick auf das Farbenspiel. "So wird man das Rathaus nie wieder sehen", wie Marlis Fertmann sagt. Vorbeizukommen lohnt sich in jedem Fall. Um 21.15 Uhr geht es los - mit "Rigoletto" im vierten NDR Klassik Open Air in Hannover.

