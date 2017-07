Sendedatum: 22.07.2017 19:30 Uhr

"Rigoletto": Countdown zur "Oper für alle"

Die Tage vor dem vierten NDR Klassik Open Air in Hannover sind gefüllt mit Proben und Aufbauarbeiten. Solisten und Orchester, Kameras und Kabel, Scheinwerfer und Lautsprecher: NDR.de begleitet die Vorbereitungen für die Open-Air-Oper "Rigoletto" hier im Blog.

Honeymoon im Tretboot

Tenor Stephen Costello (Bild) steckt voller Energie. Inbrünstig probt er seine Rolle als Herzog von Mantua in "Rigoletto" - und seine ersten freien Stunden in Hannover hat er gemeinsam mit seiner Frau zu einer Tretboot-Fahrt auf dem Maschsee genutzt. Romantische Ausflüge müssen sein: Erst vor rund einer Woche haben Costello und seine Frau sich das Ja-Wort gegeben. So ist das NDR Klassik Open Air auch eine Hochzeitsreise.

Heute füllt sich die Bühne

Was jetzt noch eine leere Bühne ist, verwandelt sich in den kommenden Stunden schon erkennbar in die Kulisse von "Rigoletto". Heute wird kräftig am Bühnenbild gearbeitet, Stühle und Notenständer für die NDR Radiophilharmonie werden aufgestellt. Was noch alles passiert, zeigt NDR.de Ihnen auch heute hier im Blog.

So hat man das Rathaus noch nie gesehen

Mehr als 500 Scheinwerfer und sogar mehrere Kronleuchter zieren das Baugerüst am Neuen Rathaus. Zur Open-Air-Oper wird daraus eine Licht-Choreografie, die punktgenau auf die Aufführung abgestimmt wird - ein hoch komplizierter Prozess. Am Abend wurde erstmals geprobt. NDR.de war live dabei.

Das Neue Rathaus - in neuen Farben 17.07.2017 21:30 Uhr Das Baugerüst am Neuen Rathaus wird für das NDR Klassik Open Air zur Kulisse für eine grandiose Lichtinstallation. NDR.de war live bei der Probe.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Herzliche Begrüßung in Hannover

Händeschütteln, Umarmungen und Wangenküsschen: Die Atmosphäre beim ersten Zusammentreffen der Opernstars ist freundschaftlich und herzlich.

Klavierprobe für "Rigoletto" Niedersachsen 18.00 Uhr - 17.07.2017 18:00 Uhr Autor/in: Nadja Babalola Am Montag haben die "Rigoletto"-Solisten zum ersten Mal zusammen gesungen. Die Stars des NDR Klassik Open Air treten sonst in den großen Opernhäusern der Welt auf.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Stimmen im Großen Sendesaal

Am Nachmittag treffen die "Rigoletto"-Stars zum ersten Mal zusammen: bei der Klavierprobe im Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses in Hannover. Sie sind aus aller Welt angereist, begrüßen sich herzlich, feiern ein Wiedersehen oder lernen sich ganz neu kennen - und singen dann zusammen, als seien sie schon lange ein eingespieltes Team.

Klavierprobe: Ein erstes Zusammentreffen























Ein Zauber weht durch Hannover ...

... und die ganze Stadt ist im Opernfieber: So kündigt das NDR Fernsehen das diesjährige NDR Klassik Open Air an.

Die "Oper für alle" reißt jeden mit 22.07.2017 22:15 Uhr Das NDR Klassik Open Air steht wieder vor der Tür. Das NDR Fernsehen überträgt die "Oper für alle" - und kündigt das Ereignis humorvoll an.







4,69 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Rathaus wird strahlen

Das Baugerüst am Neuen Rathaus wird bei der Open-Air-Oper nicht stören. Im Gegenteil: Das Gebäude soll in einer Lichtshow erstrahlen. "Damit entsteht eine Atmosphäre an diesem besonderen Ort, wie sie Hannover noch nicht erlebt hat und wie Hannover das Rathaus mutmaßlich auch nie wieder sehen wird", verspricht Marlis Fertmann, NDR Fernsehchefin in Niedersachsen und Ideengeberin des NDR Klassik Open Air. Heute Abend findet die Lichtprobe statt - NDR.de wird natürlich berichten.

Worum geht es eigentlich bei "Rigoletto"?

Leidenschaft und Liebe, Rache und ein Fluch: "Rigoletto" basiert auf Victor Hugos Drama "Der König amüsiert sich", das nach seiner Uraufführung 1832 verboten wurde. Zu unmoralisch und außerdem beleidigend für den Monarchen, befanden die Zensoren.

Weitere Informationen "Rigoletto" - ein Drama um Rache und Intrigen NDR Radiophilharmonie Gesellschaftskritik und große Emotionen: Verdis Operndrama "Rigoletto" dreht sich um die Verstrickungen eines buckligen Hofnarren in Macht, Intrigen und verzweifelte Vaterliebe. mehr

Aufbau für die große Nacht

Nur noch ein paar Tage, dann wird es vor dem Neuen Rathaus wieder klassisch. Die Bühne im Maschpark nimmt langsam aber sicher Formen an.

Rigoletto: Die Bühne steht bereit Hallo Niedersachsen - 16.07.2017 19:30 Uhr Autor/in: Frigge Mehring Die Vorbereitungen für das vierte NDR Klassik Open Air vor dem Neuen Rathaus in Hannover laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag findet die Generalprobe statt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bekannte Gesichter auf der Bühne

Beim diesjährigen NDR Klassik Open Air steht bereits zum dritten Mal die Kanadierin Keri-Lynn Wilson am Dirigentenpult. "Ich liebe dieses Orchester", sagt sie über die NDR Radiophilharmonie - hier stimmt die Chemie. In den Hauptrollen von "Rigoletto" sind internationale Opernstars zu erleben: Bariton Ludovic Tézier singt den Titelhelden, Tenor Stephen Costello den Herzog von Mantua, Nadine Sierra (Sopran) Rigolettos Tochter Gilda. Treue Fans der Open-Air-Oper dürften zudem den Grafen von Monterone erkennen: Martin-Jan Nijhof (Bass) war bisher bei jedem NDR Klassik Open Air dabei.

"Rigoletto": Die Solisten





























Zwei Möglichkeiten, "Rigoletto" zu erleben

Die große Open-Air-Oper wird am Samstagabend Tausende Menschen begeistern. Erstmals stellt die Stadt Hannover im Maschpark nicht eine, sondern zwei Videoleinwände auf. Dadurch können noch mehr Menschen Verdis "Rigoletto" in Bild und Ton gratis im Park miterleben. Wer nicht so lange warten will, kommt einfach schon am Donnerstagabend in den Park: Auch die Generalprobe ist öffentlich und wird in den Maschpark übertragen.

Alles zu den beiden Veranstaltungen mit Video Generalprobe zu "Rigoletto" Auch die Generalprobe zum NDR Klassik Open Air 2017 in Hannover kann wieder miterlebt werden. Für Verdis "Rigoletto" stehen internationale Opernstars auf der Bühne im Maschpark. mehr "Rigoletto" - Die Aufführung Beim NDR Klassik Open Air 2017 präsentiert der NDR vor der stimmungsvollen Maschpark-Kulisse Verdis Meisterwerk "Rigoletto". Als Solisten brillieren internationale Stars der Opernszene. mehr

Dossier NDR Klassik Open Air: "Rigoletto" in Hannover Die "Oper für alle" geht in die vierte Runde: Verdis "Rigoletto" ist im NDR Klassik Open Air 2017 in Hannover zu erleben. Alle Bilder, Videos und Informationen gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.07.2017 | 19:30 Uhr