Stand: 14.07.2017 18:16 Uhr

Hunderte Lichter für das NDR Klassik Open Air

Mit Verdis Meisterwerk "Rigoletto" geht das NDR Klassik Open Air in sein viertes Jahr - und zwar schon in einer Woche. Am Neuen Rathaus in Hannover wird gebaut und gewerkelt - es ist deutlich zu sehen, dass hier etwas Großes bevorsteht. Das Baugerüst bleibt stehen. Darauf hatten sich der NDR, der Veranstalter Hannover Concerts und die Stadt Hannover im April nach intensiven Beratungen geeinigt. Und aus der Not wird kurzerhand eine Tugend gemacht: "Wir verzichten auf jegliche Verkleidung, stattdessen werden wir mit einer sehr üppigen Lichtinstallation im Gerüst ein einmaliges Erlebnis schaffen", sagt Marlis Fertmann, Fernsehchefin des NDR in Niedersachsen und Ideengeberin des NDR Klassik Open Air. Am Montagabend gibt es einen Vorgeschmack: Wenn es dunkel wird, startet die Lichtprobe. Wie diese einmalige Opernkulisse in ihrer ganzen Lichtpracht aussieht, wird dann bei NDR.de zu sehen sein.

Vom Baugerüst zur Lichtshow









So hat man das Rathaus noch nie gesehen

Mehrere Hundert Scheinwerfer werden in diesen Tagen angebracht. Das Rathaus werde strahlen wie nie zuvor, kündigt Fertmann an: "Damit entsteht eine Atmosphäre an diesem besonderen Ort, wie sie Hannover noch nicht erlebt hat und wie Hannover das Rathaus mutmaßlich auch nie wieder sehen wird."

Videos 00:39 min Opernzauber im Maschpark Die Karten für das NDR Klassik Open Air sind ausverkauft, doch Zaungäste sind ausdrücklich willkommen. Im Maschpark können Besucher bei einem Picknick den Klängen lauschen. Video (00:39 min)

Alle sind eingeladen

Die Karten für die Open-Air-Oper sowie für die Generalprobe zwei Tage zuvor sind längst vergriffen. Trotzdem kann jeder "Rigoletto" miterleben, und das sogar gratis: Das Motto lautet auch in diesem Jahr "Oper für alle". Und so sind alle Interessierten eingeladen, ihre Picknickdecken und Liegestühle einzupacken und es sich im Maschpark bequem zu machen. In diesem Jahr stellt die Stadt Hannover nicht nur eine, sondern zwei Videoleinwände in den Park, auf denen die Oper live zu sehen und zu hören sein wird. Wer lieber nur den Klängen lauscht, setzt sich einfach etwas abseits der Leinwände auf die Parkwiese.

Die "Oper für alle" reißt jeden mit 22.07.2017 22:15 Uhr Ein Zauber weht durch Hannover - der Zauber der Oper für alle: Das NDR Klassik Open Air steht wieder vor der Tür. Das NDR Fernsehen überträgt - und kündigt das Ereignis humorvoll an.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

International gefeierte Solisten

Fast 40.000 Menschen haben im vergangenen Jahr "La Traviata" erlebt. Und auch diesmal können sich die Zuschauer vor der Bühne und im Maschpark auf ein Opernereignis der Extraklasse freuen. Denn zum NDR Klassik Open Air kommen Gesangsstars der Met und der Scala wie Ludovic Tézier, Nadine Sierra und Stephen Costello nach Hannover. Auch die charismatische kanadische Dirigentin Keri-Lynn Wilson lässt sich das Ereignis nicht entgehen: Zum dritten Mal wird sie am Pult der NDR Radiophilharmonie stehen.

4. NDR Klassik Open Air

Sa. 22.07.2017 | 21.00 Uhr (Einlass ab 20 Uhr)

Hannover, Maschpark, Neues Rathaus (Trammplatz 2)



NDR Radiophilharmonie

Festivalchor Hannover

Keri-Lynn Wilson Dirigentin

Stephen Costello Tenor (Herzog von Mantua)

Ludovic Tézier Bariton (Rigoletto)

Nadine Sierra Sopran (Gilda)

Franz Hawlata Bass (Sparafucile)

Varduhi Abrahamyan Mezzosopran (Maddalena)

Yajie Zhang Alt (Giovanna)

Martin-Jan Nijhof Bass (Graf von Monterone)

Matthias Winckhler Bariton (Marullo)

Gevorg Aperánts Tenor (Borsa)

Daniel Eggert Bass (Graf Ceprano)

Ania Vegry Sopran (Gräfin von Ceprano)

Marlene Gassner Mezzosopran (Page der Herzogin)

Jong Soo Ko Bass (Gerichtsdiener)



GIUSEPPE VERDI

"Rigoletto" - Oper in drei Akten



Beginn der Übertragung im NDR Fernsehen und bei NDR.de: 22.15 Uhr

Beginn der Live-Übertragung auf NDR Kultur: 21.15 Uhr

Weitere Informationen NDR Klassik Open Air: "Rigoletto" in Hannover Die "Oper für alle" geht in die vierte Runde: Verdis "Rigoletto" ist im NDR Klassik Open Air 2017 in Hannover zu erleben. Alle Bilder, Videos und Informationen gibt es hier. mehr 15 Bilder "Rigoletto": Die Solisten NDR Radiophilharmonie Für das NDR Klassik Open Air 2017 kommen internationale Stars nach Hannover: Mit dabei sind gefeierte Solisten wie die Sopranistin Nadine Sierra, der Tenor Stephen Costello und der Bariton Ludovic Tézier. Bildergalerie Ein Drama um Rache und Intrigen NDR Radiophilharmonie Gesellschaftskritik und große Emotionen: Verdis Operndrama "Rigoletto" dreht sich um die Verstrickungen eines buckligen Hofnarren in Macht, Intrigen und verzweifelte Vaterliebe. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.07.2017 | 19:30 Uhr