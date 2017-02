Stand: 03.02.2017 10:42 Uhr

Salow gewinnt Wettbewerb der Festspiele MV von Axel Seitz

Die Gemeinde Salow bei Friedland hat den Wettbewerb "Stars im Dorf" der Festspiele MV gewonnen. Eine Jury hatte sich unter 39 Einsendungen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern entschieden.

Engagement der Dorfbewohner überzeugte

Wie vorgesehen werden die vier Musiker des Fauré Quartetts am 27. Juli unter anderem Werke von Sergei Rachmaninoff und Modest Mussorgsky aufführen, im denkmalgeschützten Speicher von Salow. Gerade das Engagement vieler Dorfbewohner und das Gesamtkonzept für das Festspielkonzert hätten die Jury überzeugt.

"Dieser Speicher, in dem wir das Konzert jetzt stattfinden lassen, wurde von ganz vielen Dorfbewohnern selber in Wochenendarbeit wieder hergestellt und rekonstruiert", sagt der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Toni Berndt im Gespräch mit dem NDR: "Man sieht richtig, dass das das Herz des Dorfes ist. Dass dort die Dorfgemeinschaft lebt und sich trifft und ein Miteinander zelebriert. Es sprach alles für Salow."

Großes Interesse an "Stars im Dorf"

Die Festspiele waren vom großen landesweiten Interesse an dem Wettbewerb "Stars im Dorf" überrascht. Bewerben konnten sich nur Gemeinden, in denen die Festspiele bislang keine Konzerte ausgerichtet hatten. Ob es auch 2018 diese Aktion geben wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Die Festspielorganisatoren können sich aber eine zweite Auflage nach der Premiere im kommenden Juli in Salow gut vorstellen.

