Festspiele MV geben Preisträger 2017 bekannt von Axel Seitz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben ihre diesjährigen Preisträger gekürt. Ausgezeichnet werden zwei Geiger, ein Pianist sowie ein Posaunist.

Den Publikumspreis erhält der Posaunist Michael Buchanan. Der 24-jährige Brite begeisterte bei den diesjährigen Festspielen Anfang September bei einem Konzert der Jungen Elite in Fürstenhagen in der Feldberger Seenlandschaft. Der Publikumspreis ist ebenso mit 5.000 Euro dotiert wie der Solistenpreis. Diese Auszeichnung bekommt der 21-jährige Steven Waarts. Der niederländisch-amerikanische Violinist trat im August bei der "Bothmer Musik" in Klütz auf.

Es sei ein hohes technisches Vermögen, was all diese Musiker kennzeichne, erklärt der Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Markus Fein: "Es sind die besten Nachwuchsmusiker. Aber, das reicht uns nicht. Was wir wollen sind Musiker, die zu unserer Festspiel-Idee passen und die voll sind mit Ideen, projektwünschen und Visionen für die Zukunft."

Preisträger spielen beim kommenden Festival

Das gilt auch für den Geiger Emmanuel Tjeknavorian und seinen Partner am Klavier, Maximilian Kromer. Beide Musiker, 21 sowie 22 Jahre alt, kommen aus Wien, waren im vergangenen Sommer in Stolpe bei Anklam zu Gast und erhalten jetzt den mit 10.000 Euro dotierten Ensemblepreis.

Daniel Müller-Schott war 1995 der Erste - der erste Solistenpreisträger der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ihm folgten inzwischen so international bekannte Künstler wie Julia Fischer, Nikolaj Znaider oder Alice Sara Ott. Sie alle kamen auch später immer wieder zu den Festspielen zurück.

Auch alle neuen Preisträger werden im kommenden Jahr wieder bei den Festspielen auftreten und erhalten dann ihre jeweilige Auszeichnung.

