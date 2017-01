Stand: 25.01.2017 17:05 Uhr

Schlagzeuger Gerassimez besucht "unerhörte Orte" von Axel Seitz

Natürlich spielt er in Kirchen, Scheunen und Konzertsälen - der Preisträger des kommenden Festspielsommers in Mecklenburg-Vorpommern: Alexej Gerassimez. Doch der 29-jährige Schlagzeuger will auch in einer Produktionshalle, im Wald und auf einem Flugplatz auftreten. An diesen "unerhörten Orten" hat Gerassimez jetzt schon mal probeweise musiziert.

Gerassimez und Toni Berndt von den Festspielen MV schauen sich um auf dem Flughafen in Rostock-Laage, denn in einer der Hallen, erbaut Anfang der 80er-Jahren, soll Ende August dieser unerhörte Ort musikalisch erklingen. Hierhin wollten die Festspiele schon lange einmal, erzählt Berndt, ihr kaufmännischer Direktor: "Die Idee für die Flugzeughalle Rostock-Laage ist tatsächlich schon fünf, sechs Jahre alt. Als wir die Produktionshalle MMG in Waren vor zwei Jahren erfolgreich bespielt haben und die Leute bis heute davon sprechen, haben wir geguckt, was mit Alexej funktioniert." Diese Halle mit ihrer Lage auf der Halbinsel mitten im Überseehafen sei ihnen dann sofort ins Auge gefallen.

Die Bauteile ins Konzert integrieren

Es handelt sich dabei um die Montagehalle des Kranbauers Liebherr im Rostocker Überseehafen direkt an der Ostsee. Zwischen Regalen und Kränen probiert Gerassimez einfach mal aus, ob und wie große Metallringe, Motoren und Verkleidungen klingen. Den Mitarbeitern von Liebherr zeigt der 29-Jährige schnell einmal, womit er alles Musik machen kann. "Man kann nicht ein ganzes Konzert auf Liebherr-Bauteilen spielen - aber das ist auch gar nicht das Ziel", betont der Schlagzeuger. Vielmehr ginge es darum, sich in diesem Konzertort zu integrieren, die Bauteile mit ins Konzert einzubringen.

"Das ist für mich eine Wahnsinns-Plattform"

Während der Festspiele MV wird Gerassimez im kommenden Sommer zu 24 Konzerten ins Land kommen. Nach Pianisten, Trompetern, Violinisten und Cellisten nun erstmals ein Schlagzeuger: "Ich kann mich austoben! Wir haben uns vor anderthalb Jahren zusammen gesetzt und ich habe das ganze Team mit meinen Ideen überschüttet. Dann haben wir uns zusammen die Ideen rausgesucht, die funktionieren. Ich habe mir natürlich auch viele Orte angeschaut. Wenn ich an einem Ort wie hier bin, entstehen auch wieder neue Ideen. Das ist für mich einfach eine Wahnsinns-Plattform, wo ich viele Ideen umsetzen kann.

Der 29-Jährige möchte und wird Grenzen überschreiten, die Zuhörer in der Flugzeughalle dürfen ebenso wie die in der Kranmontagehalle gespannt sein auf die Konzerte im Sommer an unerhörten Orten.

