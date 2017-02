Stand: 22.02.2017 11:01 Uhr

Festspiele MV: Die Stars lieben das Festival von Axel Seitz

Ein Schlagzeuger bespielt einen Wald. Eines der besten Orchester der Welt musiziert in einer Reithalle. Besucher fahren mit dem Rad zum "Konzertsaal". So abwechslungsreich kann ein Musiksommer sein, zu erleben in diesem Jahr bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Das Festival lädt zwischen Juni und Dezember zu großen und kleinen Konzerten ein. Auf dem Programm stehen 131 Veranstaltungen an 83 Orten.

Erst im Oktober 2016 bekam die Cellistin Anastasia Kobekina die Nachricht, dass sie in diesem Jahr mit dem Solistenpreis der Festspiele ausgezeichnet wird. "Ich freue mich sehr auf die kommenden Konzerte, weil ich glaube, dass man nicht nur für die nächste Saison eingeladen wird, sondern vielleicht auch für die übernächste? Und dann bleibt man in dieser Familie und spielt mit anderen Preisträgern", kommentierte sie die Nachricht.

In die Festspiele verliebt

Viele dieser Preisträger vergangenen Jahrer - wie Julia Fischer, Daniel Müller-Schott, Daniel Hope - werden auch 2017 wieder in Mecklenburg-Vorpommern zu hören sein. Und nicht nur sie: "Janine Jansen wird zu uns kommen, ich freue mich ganz besonders auf die Berliner Philharmoniker, die zurückkehren werden nach Redefin unter der Leitung von Gustavo Dudamel, die Wiener Sängerknaben, Kent Nagano, Ute Lemper, Götz Alsman. Ich glaube, sie kommen, weil sie das Land so lieben, weil sie sich in die Festspiele ein Stück weit verliebt haben und weil sie hier auf ein sehr engagiertes Publikum treffen", erklärt Intendant Markus Fein anlässlich einer ersten Programmvorstellung im November letzten Jahres.

Anastasia Kobekina ist übrigens bei der Bothmer-Musik, dem Kammermusikfest der jungen Elite zu erleben. Es fasziniere sie, wie es das Festival schaffe, so viele Konzerte zu organisieren und an so verschiedenen Orten. Dank des Festivals habe sie Orte für sich entdeckt, die sie als Künstlerin wahrscheinlich nicht besuchen würde, erklärt die Cellistin.

Schlagzeuger erstmals Preisträger in Residence

Für den kommenden Sommer hat der Festspielintendant einen besonderen Preisträger ausgewählt - mit Alexej Gerassimez erstmals einen Schlagzeuger: "Da gibt es zum einen so richtig was auf die Ohren, aber er ist zugleich auch ein Künstler, der das Schlagzeug aus dieser Ecke herausholt - laut und dominant. Er kann dem Instrument auch ganz leise Töne entlocken. Er ist ein vielseitiger Künstler, ein echter Erfinder und Entdecker und er kann das Publikum um die Finger wickeln."

Zum Auftakt am 17. Juni in der Wismarer St. Georgen Kirche hat Alexej Gerassimez eine Festspielouvertüre komponiert. Bei den folgenden 23 Konzerten tritt er unter anderem an mehreren unerhörten Orten auf, etwa in einem Wald und im Liebherr-Werk in Rostock ist.

Spezielles Programm für Kinder und Familien

Neu ist auch ein speziell auf Kinder und Familien zugeschnittenes Programm "Mäck & Pomm". Nach Angaben des Intendanten der Festspiele, Markus Fein, soll es sechs eigens für diese Zielgruppe konzipierte Veranstaltungen geben. Im Vordergrund steht dabei der Mitmachgedanke: So können sich die Kleinen unter anderem beim Kinder- und Familienfest in Hasenwinkel oder beim Orchesterkarussell in Ulrichshusen selbst beteiligen.

Das Land musikalisch entdecken

Neben den bewährten großen Freiluftveranstaltungen in den Schlossparks von Bothmer und Fleesensee oder dem kleinen Fest im Großen Park von Ludwigslust, wird es auch wieder ein Fahrradkonzert in Schwerin geben, bei dem die Besucher zu den Konzerten mit ihrem Rad fahren. Premieren feiern 2017 eine Inselmusik auf Rügen sowie ein Festival der Preisträger in Ulrichshusen.

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 17. Juni bis 15. September 2017

Beim Festspiel-Projekt "Stars im Dorf!" waren kleinere Gemeinden aufgerufen, sich um den Auftritt des Fauré Quartetts zu bewerben. Das Besondere: Sie sollen die Künstler für diese Zeit auch in ihrem Dorf beherbergen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Gewinner ist die Gemeinde Salow bei Friedland.

Bei vielen Reihen, wie zum Beispiel der "Inselmusik - Das Streichquartettfest auf Rügen", dem "Fokus Beethoven" oder dem "Pavillon Mittelalter" ergänzen Diskussionen, Künstlergespräche und Führungen die Programme.

Das Festival wird auch 2017 vom Norddeutschen Rundfunk und seinen Klangkörpern unterstützt: Zu seinem 90. Geburtstag kommt Herbert Blomstedt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester nach Neubrandenburg. Natürlich werden die NDR Klangkörper die Eröffnung und den Abschluss gestalten, die NDR Bigband wird wieder dabei sein und auch der NDR Chor.

