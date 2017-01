Stand: 27.01.2017 19:09 Uhr

Die Händel-Festspiele im Zeichen Luthers

Es läuft das Luther-Jahr - auch und in Niedersachsen gedenkt man dem Reformator, der vor 500 Jahren seine 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen hat. Die internationalen Göttinger Händel-Festspiele, sie gelten als das weltweit älteste Barock-Festival, lassen sich in diesem Jahr davon inspirieren. Unter dem Motto "Glaube und Zweifel" präsentiert das Festival vom 11. bis 28. Mai rund 100 Veranstaltungen. Mehr als 30 davon seien Konzerte und Opernvorstellungen, sagten der Künstlerische Leiter Laurence Cummings und der Geschäftsführende Intendant Tobias Wolff am Freitag bei der Vorstellung des Programms.

Sakrale Musik, Oratorien zu Luther

Teil das üppigen Programm ist unter anderem sakrale Musik mit der "Brockes-Passion", einem Text vom Hamburger Dichter Barthold Heinrich Brocks. Aufgeführt werden auch die Händel-Oratorien "Israel in Egypt" und "Luther in Worms" sowie das Konzert des Ensembles "Concerto Romano" mit katholischer Kirchenmusik von Händel und seinen italienischen Zeitgenossen.

Der Gesamtetat der diesjährigen Festspiele liegt etwa bei zwei Millionen Euro. Die Schirmherrschaft hat erneut Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) übernommen.

