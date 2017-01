Stand: 02.01.2017 16:57 Uhr

Elbphilharmonie: Sicher rein- und rauskommen von Marcus Stäbler

Ein großer Konzertsaal 40 Metern hoch über dem Boden, in einem Hochhaus mit einer öffentlichen Plaza: Die Hamburger Elbphilharmonie ist ein Unikat - und deshalb eine große Herausforderung, auch in puncto Betriebssicherheit.

Ein verzweigtes System von Treppen führt die Besucher im großen Saal der Elbphilharmonie auf ihre Plätze. Bei so vielen Stufen könnten Konzertbesucher leicht stolpern. Um das zu verhindern und einen möglichst sicheren Tritt zu gewährleisten, hat jede Stufe eine eigene Beleuchtung. Die Ingenieurin Kerstin Budde vom Büro für Theaterbetriebstechnik hat den Bauprozess begleitet und die Wahrung der Sicherheitsstandards in der Elbphilharmonie überprüft: "Die Beleuchtung für die Stufengänge im Saal ist immer an und sorgt dafür, dass man sicher den Weg findet. Die Lampen sind richtig reingefräst. Das sieht so aus, als würde das Licht direkt aus der Stufe heraus fluten. Tolles Beispiel dafür, dass Sicherheitssachen nicht hässlich sein müssen."

"So sicher wie kein anderes Hamburger Theater"

Budde weiß, wovon sie spricht. Als Sicherheitsingenieurin und ehemalige Bühnenbildassistentin kennt sie sowohl die künstlerische als auch die sicherheitspraktische Perspektive. Mit ihrem Büro für Theaterbetriebstechnik berät sie eine ganze Reihe von Veranstaltern in Hamburg und sagt über die Elbphilharmonie: "Ich würde mal behaupten, dass es im Moment so sicher ist wie kein anderes Theater in Hamburg. Es ist vollflächig überwacht, gesprinklert - und das Besondere ist, dass in einem Brandfall nicht das gesamte Gebäude geräumt wird, wie in anderen Gebäuden, sondern nur der Teil, in dem der Brand detektiert wurde, plus die umliegenden Bereiche." Das mache die Evakuierung handhabbarer.

Im Brandfall sicher nach draußen kommen

Für den Notfall gibt es Treppenhäuser, die die Besucher auf direktem Weg nach draußen leiten; Menschen mit eingeschränkter Mobilität können besondere Aufzüge nutzen, wie Budde erklärt: "Es heißt ja: Im Brandfall niemals den Aufzug benutzen - bei denen ist es möglich. Die Aufzüge haben eine verlängerte Betriebsdauer, denn sie hängen am Notstrom und fahren mindestens 20 Minuten länger." Außerdem könnten sie mit einem Schlüsselschalter gesteuert werden. So kämen auch Menschen, die nicht die Treppen runterkommen, im Brandfall sicher nach draußen.

Testkonzerte und Evakuierungsübungen

Um die Abläufe im Fall eines Alarms zu überprüfen, hat die Elbphilharmonie mit Angestellten der Stadt die Evakuierung geübt; außerdem gab es schon einige Testkonzerte unter realen Bedingungen. Dabei sind keine Unfälle passiert. Trotzdem wurde der große Saal jetzt noch mit ein paar zusätzlichen Geländerbügeln nachgerüstet - sie geben einen besseren Halt und sind zugleich ein optischer Hinweis auf die besonders hohen Stufen. Budde ist froh, "dass die Geländer dazu kommen, weil sie tatsächlich mehr Sicherheit bieten".

