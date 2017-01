Stand: 04.01.2017 09:36 Uhr

Elbphilharmonie: Es gibt wieder Karten

Es ist die vorerst letzte Chance auf Karten für die Elbphilharmonie in den nächsten Monaten. Und das für kleines Geld - für 6 bis 18 Euro. Heute Vormittag um Punkt 11 Uhr beginnt der Vorverkauf der letzten 8.000 Tickets für die "Konzerte für Hamburg" vom 21. bis zum 25. Juni 2017. "Konzerte für Hamburg" ist ein neues Konzept des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Eine Stunde gibt es Klassik zum Ausprobieren im Großen Saal der Elbphilharmonie, gespielt vom NDR Elbphilharmonie Orchester. Bei diesen Konzerten, die ab Juni stattfinden werden, gibt es keine Kleiderordnung und keine Verhaltensregeln, stattdessen eine lockere Atmosphäre.

Karten an Vorverkaufsstellen und online

"Wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen die Chance haben, ein Konzert in der Elbphilharmonie zu besuchen - deshalb bieten wir Konzerte zu sehr günstigen Ticketpreisen an. In diesen gut einstündigen Sonderkonzerten werden zahlreiche international renommierte Solisten, aber auch große sinfonische Werke zu hören sein", sagt Thomas Hengelbrock, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Zu den Solisten der Konzerte zählen diesmal der Trompeter Håkan Hardenberger und der Klarinettist Martin Fröst.

Die Karten gibt es zum Beispiel beim NDR Ticketshop im Levantehaus, im Elbphilharmonie Kulturcafé in der Mönckebergstraße und in den Konzertkassen im Brahms Kontor und in der Elbphilharmonie selbst. Oder natürlich online - im Internet auf der Seite konzerte-fuer-hamburg.de.

Man muss wieder schnell sein

Der erste große Schwung Karten - 52.000 Tickets - war sehr schnell weg. Die Internetseite brach zusammen. In den Bücherhallen und auf Marktplätzen, wo die Karten verkauft wurden, gab es lange Schlangen.

