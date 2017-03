Stand: 10.03.2017 16:47 Uhr

Siegfried ringt in Kiel mit drahtigem Drachen von Andrea Ring

Der "Ring des Nibelungen" geht in Kiel in die dritte Runde. Am Sonnabend hat Richard Wagners "Siegfried" am Theater Kiel Premiere. Hier dreht sich alles um den jungen Helden, von dem sich Göttervater Wotan Zugang zum Schatz erhofft. Den bewacht ein Riese, der sich dazu in einen Drachen verwandelt hat. Eine geradezu märchenhafte Geschichte.

Acht Spieler bewegen den Drachen

Der böse Zwerg Mime hat Siegfried großgezogen, damit er ihm hilft, an den Schatz des Nibelungen zu kommen, den Drache Fafner bewacht. Im Dornröschenschlaf liegt die Walküre Brünnhilde. Gesungen von Kirsi Tiihonen. "Sie schläft und wartet darauf, geweckt zu werden. Und das macht Siegfried, der Held!", erklärt Tiihonen. Vorher muss Siegfried allerdings noch den Drachen töten! In Kiels Bühnenbild ist er keine bedrohliche Riesenechse, sondern durchsichtige, gitterhafte Elemente zeichnen wie ein Skelett die Form des Drachens luftig und raumgreifend nach. Acht Spieler bewegen die Glieder einzeln, bis den Drachen das Schwert trifft. Erste Prüfung bestanden.

Es geht ums Frühlingserwachen

Jetzt steht die Liebe auf dem Heldenerziehungsprogramm. Denn von ihr weiß Siegfried so wenig wie vom Fürchten. Ein schwarzgefiedertes Waldvöglein zwitschert sie ihm. "Es ist die Einsamkeit im Wald. Der Vogel macht Siegfried darauf aufmerksam. Plötzlich hört er Stimmen - und dann heißt es: Dort winkt die Frau", erklärt Regisseur Daniel Karasek. "Dass er die Sprache der Tiere versteht, liegt am Drachenblut, das Siegfried beim Kampf mit dem Drachen versehentlich auf die Zunge geraten ist." Symbolisch wie Märchen sind, gehe es bei "Siegfried" eigentlich um das klassische Frühlingserwachen: Ein junger Mann, der erwachsen wird. "Dafür hat Wagner eine wirklich großartige Musik geschrieben. Die ist vielleicht nicht immer ganz einfach, sie braucht ihre Zeit, aber manchmal ist sie auch ganz leicht", sagt der Regisseur.

"Es ist schon eine seltsame Welt"

Kirsi Tiihonen schwärmt von der verhältnismäßig kleinen Rolle der Walküre in diesem Teil des Rings. Nachdem Siegfried sie mit einem Kuss geweckt und aus dem Feuerring befreit hat, "singt sie mit 'Heil dir Sonne, heil Dir Licht' sozusagen ihre Seele raus."

Aus roten Fäden hat die japanische Künstlerin Chiharu Shiota den Feuerring gewoben, im Wald war es ein feines schwarzes Gespinst. Die Schmiede des Zwergs ist eine Schrottmaschinerie aus Gerüsten, sich drehenden Rädern und Tonnen. Angenehm abstrakt und romantisch zugleich. Richard Wagner hat Chiharu Shiota verzaubert. Sein Werk sei "ganz tief und gigantisch", meint sie. Und Kirsi Tiihonen fügt hinzu: "Es ist schon eine seltsame Welt, die Wagner sich da zurecht fabuliert hat." Aber es stecke alles drin im "Ring". "Da gibt es die ganze Welt. All die Beziehungen, Streitereien und Eifersüchteleien." Den "Siegfried" bringt sie in einem Satz auf den Punkt: "Ein junger Bursche findet sich selbst und die Liebe."

Siegfried ringt in Kiel mit drahtigem Drachen Premiere für "Siegfried" am Theater Kiel: Zur Geschichte des jungen Mannes auf der Suche nach sich sich selbst und der Liebe, hat die Japanerin Chiharu Shiota das Bühnenbild gestaltet.

