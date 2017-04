Stand: 04.04.2017 11:56 Uhr

Trauer um Violinist Thomas Brandis

Der Violinist und Musikpädagoge Thomas Brandis ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie die Musikhochschule Lübeck am Montag mitteilte, starb Brandis am Donnerstag vergangener Woche nach langer schwerer Krankheit. Er wurde 81 Jahre alt.

Studium in Hamburg und London

Thomas Brandis wurde am 23. Juni 1935 in Hamburg geboren und studierte in der Hansestadt und in London. Er gewann internationale Wettbewerbe. Zunächst war er Konzertmeister bei den Hamburger Symphonikern, mit 26 Jahren wurde er erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, denen er von 1962 bis 1983 angehörte. 1976 gründete er das Brandis-Quartett, mit dem er im In-und Ausland Erfolge feierte. Als Solist stand er mit Dirigenten wie Herbert von Karajan, Karl Böhm, Georg Solti und Eugen Jochum auf der Bühne.

Besonderes Interesse an Nachwuchsförderung

Als Lehrer arbeitete er unter anderem an der Universität der Künste in Berlin, an der Lübecker Musikhochschule und an der Royal Academy of Music in London. Die Nachwuchsförderung lag ihm besonders am Herzen: Brandis gab Meisterkurse auf der ganzen Welt und war Juror bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Zahlreiche Geiger der Philharmoniker waren seine Schüler.

Brandis habe die Qualitäten der Berliner Philharmoniker während der Karajan-Jahre offenbart, erklärte Orchestervorstand Knut Weber. Auch nach seinem Ausscheiden sei er dem Orchester verbunden geblieben. Zuletzt habe er das Konzert mit dem designierten Chefdirigenten Kirill Petrenko besucht.

