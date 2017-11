Stand: 12.11.2017 14:00 Uhr

Nagano: Klassik muss für alle zugänglich sein

"Ich träume von einer Welt, in der jeder Zugang zur klassischen Musik finden kann", sagt Kent Nagano. Der US-Amerikaner mit den japanischen Wurzeln ist einer der großen Dirigenten unserer Zeit. Für die Dokumentation "Der Traum des Kent Nagano", die in Zusammenarbeit von NDR und ARTE entstand, begleiteten Nadja Frenz und Inge Kloepfer ihn bei seiner Mission, klassische Musik in das Leben der Menschen zurückzutragen. Der Film wird am 26.11. um 23.30 Uhr auf ARTE ausgestrahlt.

Im Vorwege dieser Ausstrahlung sprachen die Autorin Inge Kloepfer und Kent Nagano in der Staatsoper Hamburg über seinen Traum einer Welt, in der jedem Menschen ein Zugang zur klassischen Musik ermöglicht wird.

Klassik für alle Menschen 12.11.2017 13:00 Uhr Kent Nagano wünscht sich einen Zugang zur klassischen Musik für viele Menschen. Ein Gespräch mit Inge Kloepfer. Das Video wurde von ARTE produziert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Charismatischer Musiklehrer als Förderer

Kent Nagano wuchs in dem kleinen Fischerdorf Morro Bay an der Westküste der USA auf. Dort brauchte die Musik kein Bildungsbürgertum. Sie brauchte nur einen einzigen Musiklehrer, der mit seinem Charisma ein ganzes Dorf zum Klingen bringen konnte. Ohne die Erfahrung von Morro Bay ist Naganos Anliegen genauso wenig zu verstehen wie seine tiefe Abneigung gegen ein elitäres Kunstverständnis.

Mission: Mehr Publikum für Klassik

2006 übernahm er die Leitung des Orchestre Symphonique de Montréal und im September 2015 begann seine Amtszeit als Generalmusikdirektor und Chefdirigent an der Hamburger Staatsoper. In beiden Städten hat Nagano ein Ziel: mit ungewöhnlichen Projekten ein jüngeres und breiteres Publikum anzusprechen.

Ein Herz für zeitgenössische Musik

Porträt Kent Nagano: In der Musik zu Hause Kent Nagano ist einer der gefragtesten Dirigenten. In Hamburg will der Amerikaner mit japanischen Wurzeln die klassische Musik vom Konzertsaal in die Stadt tragen. mehr

Kent Nagano ist ein Dirigent, der wie kaum ein anderer herausfordert und polarisiert. In außergewöhnlichen Konzertprogrammen zeigt er, dass zeitgenössische Musik die Hörer genauso berühren kann wie die großen Meisterwerke der Romantik, Klassik oder des Barocks. Seine Devise dabei: die inspirierende Erfahrung der Musik bekommt man nicht geschenkt, man muss sich für sie anstrengen. Dann aber wird das musik-ästhetische Erlebnis umso reicher sein.