Stand: 03.03.2017 10:35 Uhr

Musikalische Fantasien in Hitzacker von Anna Novak

Am Freitagabend beginnt mit einem Auftaktkonzert die Musikwoche Hitzacker und lockt in den kommenden Tagen eine Reihe renommierter internationaler Künstler in die Elbtalaue. Fürs Programm verantwortlich ist in diesem Jahr zum zweiten Mal Oboist Albrecht Mayer.

Mayer ist bekannt für ungewöhnliche Ansätze und innovative Ideen. Als Solist hat er der Oboe viele neue Klangmöglichkeiten eröffnet, hat sich Repertoire für sein Instrument umarrangiert und schreiben lassen - und er ist gerne Geschichtenerzähler.

18 Veranstaltungen von Barock bis Jazz

"Ich war noch nie großer Freund von bunten Programmen, so wie ich das in meiner Kindheit kennengelernt habe, sondern es sollte immer Sinn ergeben: Ein Ablauf der Stücke sollte ich gegenseitig befruchten und animieren", sagt Mayer.

Die Musikwoche Hitzacker hat er diesmal unter dem Motto "Fantasien" geplant. 18 Veranstaltungen vom Orchester- und Kinderkonzert, bis zum intimen Kammermusikabende mit Musik von Barock bis Jazz stehen auf dem Programm.

Albrecht Mayer wirkt in vielen Konzerten selbst mit und sucht den Dialog mit dem Publikum. In Gesprächs- oder Porträtkonzerten stellt er den Besuchern renommierte Kollegen vor: so sind unter anderem Bratscher Nils Mönkemeyer, die chinesische Geigerin Tianwa Yang mit dem Staatsorchester Braunschweig, Cellist Eckhart Runge und Pianist Boris Giltburg bei der Musikwoche zu hören.

Anmeldung: Hinweis: Bürozeiten: Mo 14-16 Uhr Di, Mi, u. Do, 9-11 Uhr

