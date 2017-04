Stand: 29.04.2017 07:43 Uhr

Mahlers "Sinfonie der Tausend" - in bunt von Daniel Kaiser

Es ist die sogenannte "Sinfonie der Tausend", Mahlers 8. Sinfonie. Das Publikum in der Elbphilharmonie hat die Premiere am Freitagabend mit Jubel gefeiert. Das Philharmonische Staatsorchester brachte dazu mehr als 300 Musiker und Sänger auf die Bühne. Das Besondere an dem Konzert war eine Installation der Lichtkünstlerin Rosalie. Sieben große Lichtsäulen begleiteten die Musik mit wechselnden Farben.

Jeder Quadratzentimeter auf der Bühne klingt: Sechs Harfen, vier Fagotte, zwei Mandolinen, ein Streichermeer, eine Bläserarmee, drei Chöre und ein Percussion-Einsatzkommando bringen die Mega-Sinfonie zum Leuchten. Am Pult hält der Mahler-Experte Eliahu Inbal (für den erkrankten Kent Nagano) diesen riesigen Organismus zusammen.

Nicht immer die richtige Klangmischung

Allerdings gelingt ihm nicht immer die richtige Klangmischung. Während der Dialog der einsamen Geige des Konzertmeisters (Anton Barakhovsky) mit den Chören die Stärken der transparenten Akustik beweist, haben die Gesangsolisten gegen die Wucht der Hundertschaften oft keine Chance. Inbal lässt die Stimmen im Orchestermeer einfach immer wieder untergehen.

Gleißende Blechbläser-Krone

Mahler stellt in seiner 8. Sinfonie einen mittelalterlichen Pfingsthymnus und die Schluss-Szene aus Goethes "Faust 2" nebeneinander - es ist ein atemberaubender Bogen über fast 1.000 Jahre Kulturgeschichte. Bei der Faust-Vertonung erscheinen viele allegorische Figuren. Hier schweben die Soprane von Sarah Wegener und Jacquelyn Wagner wunderschön durch den Saal. Und als Heather Engebretson als Mater gloriosa vom Seitenrang aus die Tür zum Finale öffnet ("Komm! Hebe Dich zu höheren Sphären!"), geht einem das Herz auf.

Eine Blechbläsergruppe setzt dem Ganzen (ebenfalls vom Rang aus) dann noch eine gleißende Krone auf, indem sie das markige Pfingstmotiv vom Anfang erklingen lässt. Der ergreifendste Moment des Konzerts war in dieser Sinfonie der Superlative aber bezeichnenderweise das atemberaubende Pianissimo kurz vor dem Finale ("Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan") - allerdings mit Abzügen in der B-Note wegen eines renitent knisternden Bonbonpapiers in Rang 15.

Lichtshow nur ein unspektakuläres Schimmern

Da war doch noch was. Ach ja. Die Light-Show. Die Lichtkünstlerin Rosalie hat sieben große Stelen an der Decke aufgehängt. Auf ihnen begleiten changierende Farbflächen die Musik. Man schaut in die großen Lichtkästen wie in Fenster eines Kirchenschiffs. In der Gesamtschau meint man manchmal, Konturen und Körper zu entdecken. Die Farben ändern sich wenig dynamisch und oft kaum nachvollziehbar. Manchmal entwickelt sich aus einem kleinen roten Schimmer ein großer Brand. Manchmal nicht.

Man fragt sich als Zuschauer nach einem neuen Farbwechsel unwillkürlich: "Warum denn jetzt ausgerechnet grün?" Es ist so eine Sache mit synästhetischen Assoziationen. Sie sind eben sehr subjektiv. Als "zusätzliche Stimme in der Partitur" war die Lichtinstallation gedacht. Trotz ihres unspektakulären Schimmerns lenkte sie aber immer wieder von der Musik ab.

Die Elbphilharmonie ist kein Zauberkasten

Mit dem Licht-Projekt wollten sich die Macher von dem neuen Konzertsaal inspirieren lassen. Dabei haben sie aber ausgerechnet ein entscheidendes Merkmal der Elbphilharmonie nicht berücksichtigt: die demokratische Pointe. Rosalies Licht-Säulen teilen den Saal wieder in gute und schlechte Plätze, in Vorne und Hinten, in Licht und Dunkel. Das Licht hat den Saal re-hierarchisiert. Neben einigen musikalischen Glücksmomenten hinterlässt das Konzert so die Erkenntnis, dass die Elbphilharmonie kein Zauberkasten ist. Nicht alles funktioniert hier von allein - weder Lautes noch Buntes sind Selbstgänger. Und nicht für jede Begegnung von Ton und Farbe ist sie der geeignete Ort.

