"Heimat"-Gefühle beim Lübecker Brahms-Festival von Nadine Dietrich

Um das Thema "Heimat" geht es in diesem Jahr beim 26. Brahms-Festival in Lübeck. Bis zum 14. Mai werden Werke von Dvořák, Smetana und dem modernen Komponisten Ysang Yun zu hören sein, aber auch Musik aus den vielen Ländern, aus denen die Studierenden der Lübecker Musikhochschule stammen. Im Mittelpunkt steht die Musik von Johannes Brahms selbst, der 1833 in Hamburg geboren wurde.

Heimat wichtiges Thema zur Zeit der Romantik

Die Altistin Tania Renz singt Brahms "Vier Gesänge für Frauenchor, zwei Hörner und Harfe". Dieses Stück war noch nie zu hören in den 26 Jahren des Festivals. Es passt perfekt in das Programm zum Thema "Heimat", findet Renz: "Das ist in einer Zeit entstanden, in der Deutschland sehr um seine Identität gekämpft hat. Die Hörner kann man mit dem Wald assoziieren, der in der Romantik ein großes Thema war. Es ist ein wunderbares Gefühl, diese Stücke zu singen, weil man so verbunden ist mit Instrumenten, mit denen man als Sänger selten zu tun hat."

Brahms war nicht nur der norddeutsche Melancholiker

Johannes Brahms hat vieles komponiert, das in Deutschland heimatliche Gefühle weckte und bis heute weckt: zahlreiche Volkskinderlieder, besonders bekannt sein Wiegenlied "Guten Abend, gute Nacht", aber auch Kunstlieder, die sein Heimweh ausdrückten. In seiner Wahlheimat Wien sehnte er sich oft nach Hamburg zurück.

Der Leiter des Festivals Wolfgang Sandberger möchte aber auch mit einigen Klischees aufräumen: "Kritiker sehen in ihm den norddeutschen Melancholiker. Manche Rezension liest sich wie ein norddeutscher Wetterbericht. Hugo Wolf zum Beispiel hat mal gesagt: 'nen Schnupfen könnte man sich dabei holen." Heimat spiegele sich in Brahms Musik auf ganz vielfältige Art und Weise, so Sandberger: als Heimatverklärung, als Sehnsucht nach einer eigenen Identität, aber auch, um Heimatverlust zu verarbeiten.

Heimat in der Musik finden?

Beim Brahms-Festival steht neben klassischen Werken auch Weltmusik auf dem Programm: in einem gemeinsamen Projekt mit jungen Musikerinnen und Musikern aus dem Irak, Syrien und Afghanistan. Die Musikhochschule selbst beheimatet Studierende aus über vierzig Nationen. Betreut hat dieses Projekt der Klarinettist und Professor Bernd Ruf: "Die spannende Frage war: Gibt es eine gemeinsame Heimat und könnte das vielleicht die Musik sein und es ist spannend, welche Energie das ist. Das erlebt man schon bei der Generalprobe."

