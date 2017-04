Stand: 28.04.2017 10:00 Uhr

"Die Sinfonie ist ein klingendes Universum"

Die "Sinfonie der Tausend" wird Gustav Mahlers achte Sinfonie genannt. 1.000 Sänger und Instrumentalisten bringt die Staatsoper Hamburg heute Abend um 20 Uhr zwar nicht auf die Bühne, aber es ist schon eine gigantische Besetzung, mit acht Solisten, vier Chören und einem riesigen Orchester - insgesamt etwa 350 Mitwirkende. Genau das Richtige, um die Elbphilharmonie mit Klang zu füllen. Drei - natürlich wieder längst ausverkaufte - Konzerte sind in den nächsten Tagen vorgesehen. Christiane Irrgang war bei der Generalprobe.

Frau Irrgang, was haben Sie erlebt?

Christiane Irrgang: Erst mal etwas, was ich lange nicht mehr erlebt habe. Die Sinfonie beginnt mit ja mit dem mittelalterlichen Pfingsthymnus "Veni creator spiritus", also einer Anrufung an den Schöpfer und Heiligen Geist. Und der Chor hatte gerade mal "Veni cre..." gesungen, da merkte ich schon, wie mir Tränen in den Augen schossen. Dieser Anfang hat eine solche Wucht und eine solche Ausstrahlung, die saugen einen förmlich in die Musik hinein; man möchte den Mund und alle Poren öffnen, um den Schall noch besser in den ganzen Körper hineinzuleiten. Und für chorsinfonische Werke ist die Elbphilharmonie in meinen Ohren sowieso ideal. Da können die Musiker richtig Zunder geben, und es wird trotzdem nie zu laut; andererseits bleiben aber auch die leisesten Stellen wunderbar transparent.

Sieben Gesangssolisten sind sogar hinter dem Orchester und vor dem Chor platziert, aber sie setzen sich gut durch. Dazu kommen dann noch eine Sopranistin und einige Blechbläser von einem der oberen Ränge; so lässt sich natürlich die Raumwirkung der Elbphilharmonie ideal ausnutzen.

Ein Bühnenbild gibt es für diese Sinfonie natürlich nicht, aber schon eine Art Inszenierung von der renommierten Stuttgarter Lichtkünstlerin rosalie. Sie hat schon für verschiedene Opern Bühne, Kostüme und Licht gestaltet, und das Hamburger Publikum erinnert sich vielleicht noch an ihre Arbeit "Light Flow - Light Stream" für die Fassade der Staatsoper. Was hat sich rosalie für Mahler achte Sinfonie ausgedacht?

Irrgang: Eine vergleichsweise bescheidene Installation: eine Art durchbrochenen Lichtvorhang, sieben lange schmale LED-Schirme, die im Halbkreis von der Decke herabhängen und auf denen farbige horizontale Lichtstreifen auftauchen, wandern und wieder verschwinden. Das ist insgesamt angenehm dezent und lenkt nicht von der Musik ab, obwohl das Licht ständig in Bewegung bleibt und die Farben wechseln. Man könnte bei diesen sieben Streifen an die Menora denken, den siebenarmigen Leuchter, denn Mahler war ja von Geburt aus Jude, wenn auch kein praktizierender. Man könnte auch an eine Kirche denken, mit sieben schlanken Säulen oder Fenstern, da bleibt durchaus Raum für die Fantasie jedes Einzelnen. Rosalie spricht von einem "träumenden Licht". Irgendeine sakrale Verbindung liegt jedenfalls nahe. Denn die achte Sinfonie, die Mahlers selbst als sein Opus summum, sein größtes und wichtigstes Werk, bezeichnete, ist ja förmlich aufgeladen mit Bedeutung, mit dem Hymnus im ersten Teil und dem Ende von Goethes "Faust II" im zweiten. In der Vorstellung des Komponisten sollte die Sinfonie ein klingendes Universum sein. Und so kommt es einem im Konzert auch tatsächlich vor.

Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano musste sein Dirigat ja aus gesundheitlichen Gründen relativ kurzfristig absagen. Aber es hat sich ein würdiger Ersatz gefunden ...

Weitere Informationen "Sinfonie der Tausend" ohne Nagano Die Aufführung von Mahlers "Sinfonie der Tausend" am Wochenende wird ohne Kent Nagano stattfinden. Der Dirigent hat aus Krankheitsgründen abgesagt. Für ihn übernimmt Eliahu Inbal. mehr

Irrgang: Der israelische Dirigent Eliahu Inbal ist ein sehr würdiger Ersatz. Seine Mahler-Einspielungen sind legendär und haben mehrere Schallplattenpreise gewonnen. Im letzten Jahr ist Inbal 80 geworden, und natürlich sieht man das, wenn er die Bühne betritt. Aber sobald er erst mal auf dem Podest steht, strahlt er eine große Ruhe aus und führt die vielen Musiker unglaublich souverän durch das Stück. Da gibt es nichts Bombastisches - die Gefahr besteht ja durchaus bei so einer Partitur -, und auch viele fein herausgearbeitete Piano-Stellen. Die Balance zwischen Sängern und Orchester fand ich auch sehr stimmig, nur mit der Textverständlichkeit hapert es, aber dafür kann Inbal nichts, und dieser Text hat mir, ehrlich gesagt, als dritte Dimension neben Musik und Licht auch gar nicht gefehlt.

Weitere Informationen "Wollen in diesem neuen Saal Neues versuchen" Für die "Sinfonie der Tausend" hat die Lichtkünstlerin rosalie eine Farbchoreographie entworfen. Wie es zu dieser Idee kam, verrät der Hamburger Opernintendant Georges Delnon im Interview. mehr

Dossier Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen Nach fast zehnjähriger Bauzeit ist die Elbphilharmonie in Hamburg endlich eröffnet worden. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 27.04.2017 | 15:40 Uhr