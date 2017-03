Sendedatum: 05.03.2017 15:20 Uhr

Großartige Kammermusik im Großen Saal von Elisabeth Richter

Sechs Stunden, 30 Musiker, mehr als 20 Komponisten, über 30 Werke: Die Lange Nacht der Kammermusik am Samstagabend im Großen Saal der Elbphilharmonie war sicher eines der längsten Konzerte, die Hamburg überhaupt erlebt hat. Stars wie der Geiger Renaud Capuçon, die Klarinettistin Sabine Meyer, die Sopranistin Christiane Karg oder Trompeten-Virtuose Sergei Nakariakov gaben sich bei dem Konzert-Marathon die Klinke in die Hand. Veranstaltet und ausgedacht hat sich die Veranstaltung die Hamburgische Vereinigung von Freunden der Kammermusik - in Kooperation mit der Elbphilharmonie.

Vogelgezwitscher und Drehorgel gehörten zu den ungewöhnlichsten Klängen bei der Langen Nacht der Kammermusik. Es war eine helle Freude zu erleben, mit welcher Delikatesse Pierre Charial das mechanische Instrument spielte, das weit mehr war als "einfach nur drehen". "Paris Mécanique" hieß dieser Abschnitt des spannenden Kammermusik-Marathons. Die Drehorgel kam auch bei einigen Stücken von und mit dem phänomenalen Jazz-Klarinettisten Michael Riessler zum Einsatz und bei populären Stücken wie "Scaramouche" von Milhaud, gespielt von Star-Klarinettistin Sabine Meyer.

Hochkarätig und vielfältig

Das Publikum zeigte sich sehr begeistert: "So viele Künstler auf einmal, das gibt’s sonst nicht", sagte ein Besucher. Ganz recht, so ein hochkarätiges, vielfältiges Kammermusikfestival in sechs Stunden mit Weltklasse-Musikern hat Hamburg noch nicht erlebt: Kompliment an die Hamburgische Vereinigung von Freunden der Kammermusik.

Inspiration gab auch der große Saal der Elbphilharmonie mit seiner Weinberg-Architektur. Das erste Stück war die C-Dur-Cello-Solo-Suite von Bach, acht Cellisten spielten abwechselnd die einzelnen Sätze. Der Sound kam von der Bühne und den verschiedenen Publikums-Rängen, ein Surround-Erlebnis. Geiger Loic Rio vom Modigliani Quartett meinte, der große Saal der Elbphilharmonie gebe die Farben der Instrumente sehr gut wieder, die empfindliche Akustik sei aber auch eine Herausforderung, sehr genau zu arbeiten.

Schubert im gesamten Mittelteil gespielt

Schwer zu sagen, was das Highlight der drei Konzert-Teile war. Fantastisch war der ganze mittlere Teil, bei dem nur Schubert erklang. Geiger Renaud Capuçon, Cellist Daniel Müller-Schott und Pianist Ian Fountain spielten zum Niederknien schön einen Klaviertrio-Satz, doch gleich danach kann man die Lobeshymne weiter "blasen" für das Modigliani Quartett und Musiker um Sabine Meyer, die Schuberts einstündiges Oktett mit Sensibilität, analytischer Klarheit und vor allem ansteckender Musizierlaune spielten.

"Die Akustik ist phänomenal"

Das galt ebenso für die Sopranistin Christiane Karg, die in allen drei Konzert-Teilen sang: Stücke von Villa-Lobos, Schubert, Poulenc und Strauss. "Die Akustik ist phänomenal, man hat das Gefühl, dass der Text gut rüberkommt. Es ist aber auch schwierig, weil man das Publikum sehr gut hört, das Publikum muss in diesem Saal sehr diszipliniert sein."

Und das Publikum war durchaus diszipliniert. Bei besonders intimen Momenten hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Aber natürlich gab es auch frenetischen Applaus, wenn etwa Sergei Nakariakov seine atemberaubende Trompeten-Akrobatik vorführte, oder das grandios harmonierende Signum Saxophonquartett um Mitternacht für ein furioses Finale sorgte. Die Lange Nacht der Kammermusik gehört schon jetzt zu den Highlights der ersten Elbphilharmonie-Saison.

