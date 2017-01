Stand: 26.01.2017 08:00 Uhr

Aimard erhält Ernst von Siemens Musikpreis

Die Ernst von Siemens Musikstiftung vergibt jedes Jahr den mit 250.000 Euro dotierten Musikpreis an eine prägende Gestalt des zeitgenössischen Musiklebens. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre waren Dirigent Mariss Jansons, Komponist Aribert Reimann und Geigerin Anne-Sophie Mutter. Am Donnerstagmorgen hat die Stiftung ihren diesjährigen Preisträger bekanntgegeben: Es ist der Pianist Pierre-Laurent Aimard.

Pianist des Lichts und der Farben

In der Begründung der Jury heißt es: "Die Ernst von Siemens Musikstiftung ehrt mit Aimard einen Pianisten des Lichts und der Farben, der alles, was er spielt, klar und lebendig werden lässt." Pierre-Laurent Aimard zeichne grenzenlose Entdeckerfreude und Akribie aus, heißt es weiter. Mit seinem Repertoirespektrum über mehrere Jahrhunderte der Musikgeschichte sei er ein Ausnahmemusiker unserer Zeit.

Botschafter der Neuen Musik

Besonders um die Neue Musik hat sich der Pianist in den vergangenen Jahrzehnten verdient gemacht. Der 1957 in Lyon geborene Aimard sieht sich selbst als Botschafter der Musik. Neben seinen Rollen als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter ist er auch in der Musikvermittlung aktiv. Der Ernst von Siemens Musikpreis wird Aimard in einem Festakt im Juni 2017 in München verliehen. Insgesamt vergibt die Ernst von Siemens Musikstiftung in diesem Jahr Preis- und Fördergelder in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Gefördert werden 2017 etwa 130 Projekte im zeitgenössischen Musikbereich.

