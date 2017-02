Stand: 09.02.2017 16:00 Uhr

"Lux aeterna": Achtsamkeitsoper und Guqin-Musik

Innere Wärme in der kalten Winterzeit - das will das Festival "Lux aeterna" bieten. Die Biennale für spirituelle Musik, die vom Intendanten der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, ins Leben gerufen wurde, findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Neben der Elbphilharmonie sind auch die drei Hamburger Hauptkirchen, der Resonanzraum, die Kulturkirche Altona, die Fabrik und das Kulturzentrum Rieckhof beteiligt.

Zum Auftakt ertönt Musik des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Der Chor des Lettischen Rundfunks und die Sinfonietta Riga haben dem 81-Jährigen ihr Konzert in der Elbphilharmonie gewidmet.

Ein Soloabend für Guqin

Neben christlich konnotierten Werken wie Claudio Monteverdis "Marienvesper" am 11. Februar, Giuseppe Verdis "Requiem" am 18. Februar wird auch Musik aus Asien zu hören sein, etwa ein Soloabend für die chinesische Guqin, eine siebensaitige Zither.

Das britische Ensemble Mahogany Opera Group lädt zu einer vierstündigen Achtsamkeitsoper, unter dem Titel "Lost in Thought". Außerdem werden das NDR Elbphilharmonie Orchester, die Symphoniker Hamburg und Tenor Ian Bostridge im Rahmen des dreiwöchigen Festivals zu hören sein.

Das Festival "Lux aeterna" endet am 28. Februar 2017. Die Konzerte in der Elbphilharmonie sind ausverkauft, für fast alle übrigen Termine gibt es noch Karten.

