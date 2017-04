Stand: 28.04.2017 14:37 Uhr

Legenden und Neues beim A-Capella Festival von Andrea Schwyzer

Bei der diesjährigen Internationalen A-cappella-Woche in Hannover treffen bereits zum 17. Mal jazzige Ensembles auf klassische Formationen, "Legenden" auf Newcomer und leise auf laute Töne. Sie startet am 9. April 2017 und endet am 7. Mai mit dem Abschlusskonzert im Kuppelsaal im Hannover Congress Centrum. Daran beteiligt sind vier Ensembles. Ein Bericht über die Chorproben.

Ist es Regen? Das Aufbrausen eines Sturms? Sind es Stimmen, Hände, Finger, die mit unserem Gehör Verstecken spielen? Perpetuum Jazzile ist einer der weltweit erfolgreichsten Chöre. Die Slowenen eröffnen in diesem Jahr die A-cappella-Woche in der Chorstadt Hannover. Sven-Michael Salzer, Organisator des Festivals, schwärmt: "Ihre Videos sind schon über 60 Millionen Mal angeklickt worden auf Youtube. Perpetuum Jazzile ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Chor, der eine inszenierte Show abfeuert - bestehend aus Geräuschen und einer wahnsinnig gut komponierten Lichtshow. Es ist einfach fantastisch, was die 40 Herrschaften aus Slowenien auf die Bühne bringen."

Neuentdeckung aus Finnland: Tuuletar

Eine Neuentdeckung für Salzer ist die Gruppe Tuuletar aus Finnland. Vier junge Frauen, die einen schwer zu beschreibenden Sound kreieren. "Sie nennen es selbst Vocal-Folk-Hop - und es ist eine Mischung aus Beatbox, Folkmusic, Dubstep, Hip-Hop und das alles eben in finnischer Sprache. Sie machen eben Musik, die tanzbar ist. Die werden auch im Zirkuszelt auftreten, hinter dem Haus der Jugend", erzählt Salzer.

Wie vielfältig A-cappella-Musik sein kann, zeigt auch die Klangfarbe des zweiten reinen Frauenensembles beim diesjährigen Festival: Hinter dem skandinavischen Namen "Sjaella" verbirgt sich ein Sextett aus Leipzig, das sich in den vergangenen zehn Jahren einen festen Platz in der Klassikszene erobert hat. Die jungen Frauen sind im Kloster Loccum zu erleben. Salzer sagt: "Sie machen ein klassisch geprägtes Programm, natürlich im Kloster Loccum, bei der wunderbaren Akustik, die das Kloster zu bieten hat." Zum Beispiel: Skandinavische und deutsche Volkslieder, Melodien von Claude Debussy und Maurice Ravel, Texte von Hildegard von Bingen und Martin Luther - jeweils vertont und arrangiert von Komponisten im Alter von gerade mal Anfang 20 bis Ende 30.

Musik aus Australien

Mit etlichen Preisen ausgezeichnet und dennoch hierzulande eher unbekannt ist das australische Quartett mit dem Namen "The Idea of North". Zwei Frauen und zwei Männer, die Pop, Jazz, Klassik und Comedy mixen. Und weil Singen durchaus ansteckend ist, bietet die A-cappella-Woche wieder diverse Workshops an: Von Beatbox und Body Percussion über Jazzimprovisation bis zum täglichen Singtreff im Landesmuseum - für alle, die das klangliche Geheimnis hinter Wind und Regen selbst erfahren möchten.

