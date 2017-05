Stand: 11.05.2017 17:04 Uhr

Brahms-Festival in Lübeck: Salsa statt Klassik von Nadine Dietrich

Um das Wort, um das Gefühl "Heimat" dreht sich in diesem Jahr das 26. Brahms-Festival in Lübeck. Heimat - das können Dialekte, Speisen, Menschen, eine Landschaft und natürlich auch Melodien und Rhythmen sein. Bis zum 14. Mai sind in Lübeck deshalb unter anderem Werke von Dvořák und Smetana, aber auch von dem deutsch-koreanischen Komponisten Isang Yun zu hören. Außerdem Musik aus vieler der Länder, aus denen die Studierenden der Lübecker Musikhochschule stammen.

550 Musikerinnen und Musiker aus 42 Ländern studieren in Lübeck - und haben ihre Musik natürlich mit hierhergebracht. Studierende aus Mexiko, Chile, Kolumbien und Venezuela haben die erste Salsa-Band der Musikhochschule gegründet. Einer von ihnen ist der Oboist Sergio Sanchez aus Venezuela - er ist 27 Jahre alt und hat gerade sein Oboen-Studium beendet.

Die Oboe habe ihn gewählt, ihn "genommen", sagt Sergio Sanchez und erklärt: "Wenn man die Oboe hört, man fühlt sich sofort selig, total nackt, man kann nichts dagegen machen."

Über das weltweit bekannte Musikprojekt "El Sistema" in Venezuela kam er als kleiner Junge zur Oboe. In Lübeck hat er sieben Jahre lang bei dem renommierten Oboen-Professor Diethelm Jonas studiert. Der schätzt an seinem Schüler, dass er auf der einen Seite die südamerikanische Freundlichkeit und das Lebenstemperament hat, aber auch die nötige Tiefe, um sich wirklich mit Barockmusik und mit moderner Musik auseinanderzusetzen.

Doch bei diesem Brahms-Festival wird Sergio Sanchez trotzdem nicht Oboe spielen, sondern singen! Zusammen mit sieben Musikstudenten aus Latein- und Südamerika hat er die erste Salsa-Band der Lübecker Musikhochschule gegründet.

Auch Musik vom Balkan am Konzertabend

Ein älterer Herr mit Wintermütze auf dem Kopf kommt mit einem jungen Gitarristen in den Probenraum. Alexander Vergara hat Besuch von seinem Vater aus Venezuela, alle freuen sich mit ihm. Besuch von Zuhause sei selten, Heimweh nicht. "Die ersten drei Jahre war das superschwer" erinnert sich Sergio Sanchez. Nach drei Jahren sei das aber vorbei, "sonst kommst du gar nicht klar im Leben, sonst bist du nur beschäftigt mit diesem Problem." Und Musik von Zuhause tröste, findet er: "Ich glaube, nach der Probe sind wir immer superglücklich."

Die Situation in Venezuela macht Sergio Sanchez große Sorgen: Lebensmittelknappheit, Korruption und Kriminalität. Alle drei Tage telefoniert er mit seiner Familie in der Hauptstadt Caracas. Zurückgehen oder in Europa bleiben: Sergio Sanchez ist hin- und hergerissen. Es sind schlechte Zeiten für einen Spitzen-Oboisten wie ihn in Venezuela. Trotz aller Verbundenheit möchte er ja auch sein Talent nutzen und etwas für sein Land tun: "Je mehr Möglichkeiten ich habe, desto mehr werde ich tun."

Am Konzertabend sind auch die Klarinettisten von Bernd Ruf mit Klezmer, Gypsy und Balkan zu hören - es ist im großen Saal der Musikhochschule und wer noch Karten haben will, muss sich beeilen.

Termin Im Rahmen des Lübecker Brahms-Festivals an der Lübecker Musikhochschule ist die Salsa-Band zu erleben:



"Ferne Heimat - Nahe Fremde" heißt der Konzertabend mit Musik aus Südamerika, Japan und Korea und vom Balkan.



19.30 Uhr / Musikhochschule Lübeck / Großer Saal

Studierende der MHL spielen Musik aus ihrer Heimat: "Viva Latina" - Südamerika (19.30 Uhr) / "Die Sonne im Osten" - China und Japan (20.30 Uhr) / "Aus dem Land der Morgenstille" - Korea (21.30 Uhr) / "Klezmer - Gypsy - Balkan" (22.30 Uhr).

Brahmsforschung und Lübeck

1991 wurde mit dem Erwerb der weltweit größten privaten Sammlung zum Komponisten Johannes Brahms das Lübecker Brahms-Institut gegründet. Zur Sammlung gehören kostbare Handschriften, Erst- und Frühdrucke seiner Kompositionen, Brahms private Fotosammlung und viele Briefe von und an den Komponisten. Mit der Institutsgründung wurde auch das jährliche Festival ins Leben gerufen.

