Bewegte Proben zum "SINGING!"-Konzert

"SINGING!" heißt es am 07. Oktober um 18 Uhr wieder im Hamburger Michel. Dann findet dort das inzwischen schon traditionelle Spektakel mit dem NDR Chor und jeder Menge Laien-Sänger statt. Für sie fanden an diesen Wochenende die ersten gemeinsamen Proben statt. Eine Probenreportage.

Verkehrte Welt im Rolf-Lieberman-Studio in Hamburg. Der Chor sitzt in den Zuschauer-Reihen. Auf der Bühne befinden sich Pianist und Dirigent ganz allein. Cornelius Trantow leitet Mikrofon-verstärkt die Sänger an. Er hat einen guten Tipp: "Regel Nummer eins, wenn Sie sich nicht sicher sind, singen Sie schön. Nur der Alt". Es ist ein Riesenchor aus lauter Laien, die sich gerade zum ersten Mal begegnet sind.

"Wir müssen heute erstmal sehen, dass wir die Menschen klanglich zusammenführen. Das ist am Anfang schwierig, aber wir haben zwei Tage, um das zu proben. Am Ende werden wir ein Chor sein und nicht mehr Einzelmenschen." erzählt Dirigent Trantow.

Das Programm ist anspruchsvoll: Schumann, Mendelssohn, Brahms. So manchem Gastchor-Mitglied wird ein bisschen schummrig, wenn es an den großen Abend denkt. Schritt für Schritt geht es voran. Behutsam, bildhaft und verständlich erklärt Trantow den Sängern, was er hören will. Er leitet mit Sätzen an wie: "Da ist dieser Seufzer, diese Sehnsucht" und "Sehr gut. Jetzt Männer gegen Frauen".

Frauen klar in der Überzahl

Die Frauen sind klar in der Überzahl. Doch auch die Männer verschaffen sich Gehör. Trantow dirigiert mit klaren, großen Gesten. Der Chor harmoniert immer besser. Viele der "SINGING!2"-Teilnehmer sind ambitioniert und wollen möglichst viele Tipps und Kniffe mitnehmen. Sie erzählen: "Das Proben mit einem Vollprofi gefällt mir richtig gut. Zu sehen, wie richtig geatmet wird, wie man Kontakt zum Chorleiter hält. Das kenne ich privat zwar auch. Aber hier hat das eine andere Qualität." Eine andere Teilnehmerin sagt: "Ich finde den Herrn Trantow toll, weil es einer der wenigen Leute ist, die einen Chor wirklich einstimmen können. Das ist sehr erholsam und ein Genuss."

Im Vordergrund steht natürlich die Freude am gemeinsamen Musizieren. Beim Dirigenten auch: "Alle kommen aus Liebe zur Musik und aus Liebe zum Singen. Das ist die gemeinsame Basis, auf der wir anknüpfen können."

Am 7. Oktober präsentiert der NDR Chor zusammen mit zahlreichen Gastsängern Werke der Romantik im Hamburger Michel. Noch gibt es vereinzelt wenige Karten. NDR Kultur überträgt das Event live, hier finden Sie ab 18 Uhr den Video-Livestream.

