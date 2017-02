Stand: 17.02.2017 11:38 Uhr

Zum Gedenken: Al Jarreau in legendären Konzerten

Al Jarreaus Konzert im Hamburger Club "Onkel Pö" vom 12. März 1976 zählt zu den besten Live-Auftritten des Ausnahmesängers, der am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Zum Gedenken senden NDR Info und das NDR Fernsehen Konzerthöhepunkte mit dem Jazzsänger.

Die NDR Jazzredaktion hatte das Konzert "Onkel Pö" - Al Jarreaus erster Auftritt außerhalb der USA - damals unter redaktioneller Verantwortung des einen Tag nach Jarreau verstorbenen Michael Naura aufgezeichnet. Darin sang Jarreau unter anderem jene fulminante Version von "Take Five", die ihn international berühmt machen sollte.

Konzert zählt zu den "größten Schätzen"

"Al Jarreau war ein ganz besonderer Musiker und Mensch. Wenn er die Bühne betrat, wirkte es, als müsse man überhaupt keinen Scheinwerfer auf ihn richten - er selbst schien zu leuchten und den Raum mit Licht und Wärme zu füllen.

Das haben wir zuletzt 2016 bei seiner Tour mit der NDR Bigband erleben können. Eine solche Aura ist selten. Dieses positive Leuchten umgab ihn auch jenseits der Bühne, aber es machte nicht ehrfürchtig, sondern steckte jeden an. Seine Herzlichkeit, seine Nähe zu den Menschen sorgte - neben der unglaublichen Gesangskunst - für den besonderen Zauber von Al Jarreau. Sang er eine Ballade wie Elton Johns 'Your Song', dann durchlebte er förmlich den Text. In den groovigen Stücken flog seine Stimme meterhoch über der Band dahin. Und in seiner unwiderstehlichen Version von 'Take Five' verwandelte sich sein Körper vor dem staunenden Publikum in ein ganzes Orchester: Er bog und schlängelte sich im Talkt, schnalzte, trommelte, flötete und trompetete nur mit seiner Stimme. So etwas hatte man bis dahin und hat man auch seitdem nicht mehr gehört. All das ist im legendären Auftritt am 12. März 1976 bereits enthalten. Unter den weit mehr als 1.000 Jazz-Mitschnitten, die die NDR Jazzredaktion gemacht hat, zählt Al Jarreaus Konzert im Onkel Pö zu den größten Schätzen", erklärt Stefan Gerdes, so der Leiter der NDR Jazzredaktion über das legendäre Konzert.

Al Jarreau 1976 im "Onkel Pö" NDR Info - Jazz - 17.02.2017 22:00 Uhr Autor/in: Seidel, Sarah Im Hamburger Club "Onkel Pö" wurden die Weichen für seine Karriere gestellt: Der Mittschnitt des Konzertes aus dem März 1976 zeigt Al Jarreau als brennenden jungen Sänger, der das Publikum im Handumdrehen in seinen Bann zieht.







