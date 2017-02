Stand: 08.02.2017 13:02 Uhr

Eine betörende Musikreise Das war nur ein Moment von Manfred Krug Vorgestellt von Petra Rieß

Am 8. Februar 2017 wäre er 80 Jahre alt geworden, der Schauspieler und Sänger Manfred "Manne" Krug. Nicht im Osten, sondern im Westen, in Duisburg hat er 1937 das Licht der Welt erblickt. Zwölf Jahre später, 1949, zog er mit seinem Vater in die soeben gegründete DDR. Der Vater war Eisenhütten-Ingenieur in Brandenburg, doch Manfred Krug wählte einen anderen Weg, machte Abitur, begann ein Schauspielstudium und wurde eine deutsch-deutsche Kultfigur - als Schauspieler und Sänger. Keine Party ohne seine Musik, zumindest im Osten. Seine frühen Platten sind bei dem ehemaligen DDR-Label Amiga erschienen - und jetzt als CD-Box wiederveröffentlicht worden.

Im Osten, in den frühen Siebzigern, kannte das jeder, federleicht und rosarot: "Der Sonntag" - ein Lied aus der Feder von Günther Fischer, namhafter DDR-Jazzer, Dozent, Komponist und Arrangeur, der für Veronika Fischer, Uschi Brüning und Manfred Krug schrieb. In einem "Spiegel"-Interview warf Krug ihm später Verrat vor.

Hauptsache Groove

Es waren wilde DDR-Zeiten damals und Manfred Krug war mittendrin: mit orangegelbem Schlips, Kunstlederjacket, Koteletten und Schnauzbart. Er sang Schlager, Chanson und - am liebsten - Jazz. Ob Combo oder Big Band - Hauptsache viel Groove.

Die Besetzung war prominent: Günter "Baby" Sommer am Schlagzeug, die Trompeter Klaus Lenz und Heinz Becker und Ernst Ludwig Petrowsky am Saxofon. Musiker, deren Kunst vor wie nach der Wende heiß gehandelt wurde. Die jetzt veröffentlichte CD-Box beinhaltet alle Originale, die Krug mit und für das Amiga-Label aufgenommen hat. Und das nicht nur zu DDR-Zeiten - darunter ist auch die Platte, die Krug später mit seiner Tochter Fanny in den Amiga-Studios produziert hat.

Raritäten, B-Seiten und Krugs wilde Lyrik-Mischung

Es ist eine betörende, facettenreiche Musikreise, die man hier mit Manfred Krug unternimmt. Es sind nicht nur seine, sondern auch unsere Jahrzehnte deutsch-deutscher Jazz- und Schlagergeschichte. Darunter nicht nur die Krug-Erfolge, seine prominenten Aufnahmen, sondern Raritäten, B-Seiten und Krugs wilde Lyrik-Mischung.

Mit dieser CD-Box hält man einen Schatz in Händen. Eine besondere Hommage an einen Mensch und Musiker, an Manfred Krug, der Spaß macht, dessen unbändige Kraft mitreißen und dessen unendliche Zärtlichkeit berühren konnte.

Das war nur ein Moment Label: Sony Music Veröffentlichungsdatum: 3. Februar 2017

