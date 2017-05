Stand: 12.05.2017 15:22 Uhr

JazzBaltica: Auszeichnung für Anna-Lena Schnabel

Preisträgerin des diesjährigen JazzAwards ist die Altsaxophonistin, Flötistin und Komponistin Anna-Lena Schnabel. Der Preis in Höhe von 3.000 Euro wird im Rahmen von JazzBaltica 2017 verliehen.

Seit 2008 wird der JazzAward als Auszeichnung an junge, aufstrebende Jazzmusiker vergeben. Zur Begründung heißt es, "Anna-Lena Schnabel ist mit ihren 27 Jahren bereits eine beeindruckend reife musikalische Persönlichkeit. Mit ihrem Spiel auf Altsaxophon und Flöte begeistert sie ihr Publikum. Gleichwertig ist sie auch als Komponistin auf der Bühne zu erleben. Mit ihrem Mut zur Improvisation und Spontanität verbindet sie mühelos die Jazztradition mit der Moderne".

Jung, begabt und weitgereist

Anna-Lena Schnabel studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg absolviert. Sie war mehrfach Preisträgerin bei Jugend Jazzt. Stipendien ermöglichten es ihr an der New York Collective School zu studieren.

Sie trat bereits mit dem Bundesjugendjazzorchester und mit den Hamburger Symphonikern als Solistin auf. Regelmäßig ist sie bei den bekannten Jazzfestivals wie JazzBaltica, dem Elbjazz Festival oder dem Berliner Jazzfest zu hören. Tourneen führten sie schon nach China, Australien, Russland, Ungarn, Senegal, die Türkei und Guinea-Bissau.

Bei der JazzBaltica 2017 wird die Künstlerin am Freitag, 23. Juni um 23.00 Uhr im Jazzcafé der Evers-Werft zusammen mit Florian Weber (Klavier, Melodica), Giorgi Kiknadze (Bass) und Björn Lücker (Schlagzeug) auftreten.

Preis für talentierte Jazzmusiker

Die fünfköpfige Jury besteht aus Angela Ballhorn (Jazzthetik), Stefan Gerdes (NDR), Nils Landgren (Künstlerischer Leiter JazzBaltica), Arvid Maltzahn (Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V.) und Dr. Michael Adamska (Vorstand der IB.SH). Hauptsponsor ist die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH).

In den vergangenen Jahren wurde der Preis an die Formationen Fresh Back und Me And My Boombox sowie an die Saxophonistin Tini Thomsen und die Bassistin Lisa-Rebecca Wulff vergeben.