Das Elbjazz ist wieder da! von Daniel Kaiser

Nach einem Jahr Pause findet das beliebte Jazz-Festival im Hamburger Hafen in diesem Jahr am 2. und 3. Juni statt. Bekannte Musiker wie Gregory Porter, das Joshua Redman Trio und Jan Garbarek werden auftreten. Jetzt wurden das Programm und das neue Konzept vorgestellt.

Das Elbjazz wird kompakter und übersichtlicher. Die 50 Konzerte finden nun in zwei Zentren statt: Nördlich der Elbe rund um die Elbphilharmonie und im Süden wie immer auf dem Werft-Gelände von Blohm & Voss. Die Zuschauer können mit Bussen oder Fähren hin- und herpendeln, sagt Festivalleiter Alexander Schulz. "Es gibt eine Shuttle-Linie mit dem Bus über die Elbbrücken und eine Fähre, die ständig zwischen der Elbphilharmonie und Blohm & Voss hin- und herfährt."

Elbjazz: große Künstler, ungewöhnliche Klänge

















Elbphilharmonie als Festival-Magnet

Besonderer Magnet in diesem Jahr ist natürlich die Elbphilharmonie, die zum ersten Mal bespielt wird. Sie ist nicht nur für Zuschauer, sondern auch für Künstler ein zusätzlicher Anreiz. Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter freut sich, dass er mit dem Norweger Jan Garbarek einen Saxophon-Weltstar in den Konzertsaal locken konnte. "Garbarek ist normalerweise kein Freund von Festivals, aber für die Elbphilharmonie hat er eine Ausnahme gemacht", lacht Lieben-Seutter.

Tickets für Elbphilharmonie sind ausverkauft

Die Karten für die sechs Elbphilharmonie-Konzerte sind im Vorverkauf allerdings schon alle weggegangen. Um einen Ansturm auf den Saal und damit vorprogrammierten Frust zu verhindern, hat man im ersten Vorverkauf zu jedem Festival-Pass die Reservierungsmöglichkeit für ein Konzert in der Elbphilharmonie erhalten.

Tanzen auf der Reeperbahn - Singen in St. Katharinen

Gemeinsam mit dem Festival "Theater der Welt" bespielt das ELBJAZZ-Festival das Theaterzelt vom Thalia in der Hafencity mit internationalen Newcomern der Jazzszene. NDR Info produziert auf der neuen Bühne in der Wagenhalle bei Blohm & Voss Jazz-Sendungen.

In der "Grammophon-Lounge" pustet ein Schellack-Platten-DJ Swingmusik und Tangos aus den 20er Jahren durch den riesigen Schalltrichter seines Grammophons. Zum Tanzen geht es in die DJ-Night im Mojo-Club auf der Reeperbahn.

Auch die Hauptkirche St. Katharinen ist eine der Festivalbühnen, erzählt Pastor Frank Engelbrecht. "Bei uns finden aufregende Akkordeonkonzerte statt. Und am Sonntagvormittag feiern wir eine Jazz-Messe mit Musik des Komponisten David Timm." Karsten Jahnke, die graue Elbjazz-Eminenz, freut sich vor allem auf einen Jazz-Geheimtipp aus Südkorea: die Sängerin Youn Sun Nah. "Die ist ein absoluter Weltstar, ein echtes Stimmwunder", schwärmt er.

Das Festival soll langfristig ein Erfolg werden

Das letzte Festival vor zwei Jahren endete nicht zuletzt auch wegen des schlechten Wetters als wirtschaftlicher Flop mit einem Millionenverlust.

Diesmal soll am Ende eine schwarze Null stehen, sagt Alexander Schulz. "Ein paar Dinge haben wir korrigiert, und es sieht jetzt so aus, als ob es richtig war, es noch einmal zu wagen." Warum das Team nach den roten Zahlen trotzdem weitermache, fragte einer beim Pressegespräch. Die Antwort von Alexander Schulz kam wie aus der Pistole geschossen: "Weil Karsten Jahnke es will!"

Tatsächlich ist der Hamburger Konzertveranstalter-Guru mit seiner Leidenschaft die Lebensversicherung des Festivals. Jahnkes Mantra: "Elbjazz ist eine super Idee. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es langfristig ein Erfolg wird."

