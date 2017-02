Stand: 13.02.2017 10:15 Uhr

Al Jarreau: Ein ganzes Orchester in der Kehle von Daniel Kaiser

Al Jarreau war der Mann mit einem ganzen Orchester in der Kehle. Jetzt ist der bekannte Jazz-Sänger aus Amerika, der seine Weltkarriere in Hamburg begann, tot. Er starb im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Tiefempfundene Musikalität

Jazz-Fans in aller Welt trauern. Sie werden diesen ganz speziellen Klang vermissen, der die Konzerte Al Jarreaus über Jahrzehnte geprägt hat. Ein Abend mit ihm war ein Erlebnis. Al Jarreaus großer Mund formte unfassbare Töne. Er sprang von Hoch zu Tief und imitierte täuschend echt alle Instrumente.

Doch seine Konzerte waren keine Artistennummer sondern echte Kunst und tiefempfundene Musikalität: "Ich bin so glücklich, dass ich etwas beruflich mache, was ich sogar umsonst tun würde", sagte Al Jarreau: "Vor meinem Durchbruch in Hamburg habe ich das unzählige Male gemacht: mal für nichts, mal für 20 Dollar. Das hat nichts mit Luxus, mit Limousinen und Schlössern am Rhein zu tun - eher mit Freude am Beruf. Ich mache das noch so wie als Vierjähriger auf Geburtstagspartys. Ich singe aus Spaß und es fühlt sich gut an".

Karrierestart in Hamburg

Schon als Kind hörte er im Radio Songs von Sarah Vaughan, Nat King Cole und Ella Fitzgerald und sang eine zweite Stimme dazu. Später studierte er zwar Psychologie und arbeitete als Sozialarbeiter. Abends sang er aber in Jazz-Clubs. Das Abenteuer Musik ließ ihn einfach nicht los.

Die Karriere in Europa begann mit einem Auftritt im legendären Hamburger Szenelokal "Onkel Pö" am 12. März 1976 - an seinem 36. Geburtstag. Sein erstes Konzert außerhalb der USA. Einer der magischen Momente der Musikgeschichte. "Hier in Europa begann meine Karriere", sagte Al Jarreau noch Jahre später. "In den frühen Jahren meines künstlerischen Schaffens hat mich das Hamburger Publikum sehr ermutigt. Das gab mir Kraft und Bestätigung, diesen verrückten Al Jarreau-Sound zu machen. Dafür bin ich sehr dankbar."

Gospel, Blues, Soul und Jazz

Der NDR Jazz-Redakteur Michael Naura entdeckt Al Jarreau und macht ihn bekannt. Der wird zum aufgehenden Stern. Alle wollen Al sehen, hören und erleben! Die Beweglichkeit des Jazz'. Die Intensität des Gospel. Die Klänge des "Philly-Sounds". Der Blues und der Soul. All das verdichtet sich in der Musik Al Jarreaus.

Mitte der 80er öffnet er seine Musik für Pop-Elemente. Für viele Jazz-Puristen ist das schon Verrat. Doch immer wieder kehrt er auch zu seinen Jazz-Wurzeln zurück. Mit der NDR Bigband singt er die Gershwin-Klassiker aus der Oper "Porgy und Bess", die er vorher höchstens mal in der Dusche angestimmt hatte.

Bis kurz vor seinem Tod war er noch einmal unterwegs auf Europatournee mit der NDR Bigband und dem Duke Ellington Song-Book. Es war, wie er sagt, die Erfüllung eines Traumes. Mit Al Jarreau ist einer gegangen, der mühelos immer den richtigen Ton traf, die Lebensfreude in die Musik trug und so den Jazz für immer veränderte.

