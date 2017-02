Stand: 08.02.2017 14:39 Uhr

Jazz-Sänger Al Jarreau beendet Konzert-Karriere von Daniel Kaiser

Der weltbekannte Jazz-Sänger Al Jarreau hat seine Karriere beendet. Er ist schwer erkrankt und hat alle weiteren Auftritte abgesagt. Al Jarreau liegt in einem Krankenhaus in Los Angeles. Sein Management schreibt, er sei völlig erschöpft. Die Behandlung schlage zwar an und sein Gesundheitszustand verbessere sich langsam, jedoch werde es keine weiteren Konzerte mehr geben.

Europa-Tournee wird abgebrochen

Auch die Europa-Tournee mit der NDR Bigband wird abgebrochen. Betroffen sind die Konzerte im Juli in Oldenburg, Neuhardenberg und Karlsruhe. "Forced to retire" steht auf seiner Homepage.

Al Jarreau sei aus gesundheitlichen Gründen zum Rücktritt gezwungen. Er sei dankbar für 50 Jahre Musik auf der Bühne. Der Musiker wurde am 12. März 1940 geboren. Er hatte am 12. März 1976 seinen Durchbruch in der legendären Hamburger Musikkneipe Onkel Pö und hatte von hier eine Weltkarriere gestartet.

