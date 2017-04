Stand: 04.04.2017 15:05 Uhr

Die Grapzower Tischler mit dem Blues von Claudia Krüger

Konzerte an besonderen Orten haben ja einen ganz besonderen Charme. Ein kleiner Handwerksbetrieb bei Altentreptow hatte vor drei Jahren die Idee, die Kultur quasi in die Firma zu holen und hat damit den Nerv des Publikums getroffen.

Sägen, Schleifen, Hämmern - der Sound des Tischlers. Doch in dieser Werkstatt steckt auch Musik. Denn in Grapzow bei Altentreptow sind Schefferski und Knak quasi die Tischler mit Blues.

Mit der Leidenschaft eines Vollblutmusikers restaurieren sie antike Möbel. Von Barock bis Biedermeier- alles wird original aufgearbeitet. Bis ins Detail. Mit den Stühlen geht es ein paar Dörfer weiter nach Siedenbollentin. Hier in einem alten Bauernhaus ist ihre Ausstellungsfläche. Von ihnen aufgearbeitete Schränke, Tische und Sessel bieten sie auf zwei Etagen zum Kauf an.

Mehr als nur Ausstellungsraum

Stühle gibt es in ihrer Werkstatt eigentlich genug. Aber ab und zu borgen sie sich welche, in den umliegenden Kirchen. Denn zweimal im Jahr werden Uwe Schefferski Gregor Knak von Tischlern zu Konzertveranstaltern. - Der klassizistische Dielenschrank aus Birnenholz und einiges andere wird beiseite geräumt. Fertig ist der Konzertsaal.

"Mit der Arbeit in der Tischlerei sind wir ausgefüllt", erklärt Uwe Schefferski. "Aber unsere Ausstellung ist so schön. Dadurch kamen wir auf die Idee, sie noch anders zu nutzen. Und weil das gerade hier ein bisschen strukturschwach ist und wir die Leute auch auf unser Handwerk und unseren Betrieb aufmerksam machen wollen, haben wir uns gedacht, wir machen ein paar Veranstaltungen. So ist das entstanden."

Bester Klang auf dem Dachboden

Es ist schon die 8. Veranstaltung auf dem Dachboden des Antikhandels. Dass Schefferski und Knak nicht nur gute Tischler, sondern auch gute Gastgeber sind, hat sich längst herumgesprochen.

Diesmal spielt John Fohl ein Gitarrist aus New Orleans der schon mit den Größen des Blues gearbeitet hat. Es ist sein erstes Konzert in Deutschland seit fünf Jahren. Auch der Gast aus New Orleans ist begeistert vom improvisierten Konzertsaal: "Ich habe noch nie in einem Möbelladen gespielt. Aber ich liebe es und würde es gern noch einmal tun. So schöne Möbel! Und es hat auch gut geklungen."

Kultur und Spaß auf dem Dorf

Dass der Musiker auch von der Akkustik des Dachbodens schwärmt, überrascht Uwe Schefferski nicht. Alle Musiker, die da gewesen wären hätten gesagt, die Akustik sei ganz fantastisch. "Wir haben das Dach ganz konventionell gedämmt und durch die Jutebespannung wird der Schall so gebrochen, dass ein ganz toller Klang entsteht. Zwei Bands haben vor, hier eine CD einzuspielen, weil die Akustik so toll ist."

Das Konzert ist ausverkauft. Einige Konzertbesucher sind sogar aus Berlin angereist. Rund 150 Gäste drängen sich dicht an dicht. Noch mehr wollten eigentlich rein. Die, die einen Platz ergattern konnten, sind begeistert. Bei Schefferski und Knak machen eben nicht nur Hobel und Säge die Musik. Für den Herbst planen sie die nächste Veranstaltung.

03.04.2017