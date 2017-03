Stand: 15.03.2017 10:02 Uhr

Pure Lebensfreude beim Jazzfrühling von Steffi Schwabbauer

In Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Abend der 26. Jazzfrühling. Bei dem Festival für Jazz und Weltmusik stehen bis Sonntag acht Konzerte an unterschiedlichen Orten auf dem Programm.

Zum Auftakt am Mittwoch kommt die Südafrikanerin Nomfusi nach Neubrandenburg. Sie wird schon als neue Miriam Makeba gefeiert und hat gerade erst eine neue CD veröffentlich: "African Day". Die New Yorker Band Hazmat Modine vereint dagegen unterschiedliche Musikstile wie Klezmer, Calypso und vor allem Blues. Und der syrische Oud-Spieler Haig Yazdjian bringt mit seiner arabischen Laute orientalische Klänge in die Stadt.

Organisatoren hoffen auf ausverkaufte Konzerte

Nach dem silbernen Jazzfrühlings-Jubiläum im vergangenen Jahr hoffen die Organisatoren vom kleinen Neubrandenburger Verein Jazz-Connection auch für die 26. Auflage auf viele Besucher, sagt Vereins-Chefin Elke Pretzel: "Wir hoffen schon, dass wir sozusagen alle Konzerte ausverkaufen, das ist uns ganz wichtig und das würde uns auch sehr, sehr freuen. Im Schnitt hatten wir in den letzten Jahren um die 3.000 Besucher. Das ist schon recht viel für die fünf Tage. Also ich glaube, mehr geht eigentlich auch nicht, weil die Platzkapazität in den Räumen auch begrenzt ist." Die Konzerte sind unter anderem im Haus der Kultur und Bildung, im Güterbahnhof und im Schauspielhaus zu erleben.

Jazz-Open Air auf dem Boulevard

Besonders gespannt dürfen die Besucher dort auch auf das Thärichens Hendrixperience Orchestra sein. Die Musiker erforschen Hendrix' Songs unter anderem mit Cello, Saxophon und Klarinette - aber ohne Gitarre.



Damit der Jazz nicht nur in Konzertsälen erklingt, sondern auch in die Stadt getragen wird, gibt es wie in jedem Jahr auch ein Jazz-Open-Air auf dem Boulevard, der Einkaufsstraße in der Innenstadt.

Pure Lebensfreude beim Jazzfrühling In Neubrandenburg findet noch bis zum 19. März der 26. Jazzfrühling statt. Verschiedene Künstler und Bands, wie das Duo Powersolo, garantieren Experimentelles und musikalische Vielfalt. Kartenverkauf: Informationen zu Tickets: www.jazzfruehling-nb.de/#tickets In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 15.03.2017 | 08:00 Uhr