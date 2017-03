Stand: 13.03.2017 06:00 Uhr

Wolfgang Rihm: Das Werden des einen in ein anderes von Marcus Stäbler

"Nach dieser Musik hilft nur noch ein Schnaps", ächzte ein Kritiker über ein Stück von Wolfgang Rihm. Leicht verdaulich hat er nie geschrieben. Aber auch nie verkopft, sondern sehr physisch. Viele seiner Werke sind echte Brocken. Die ganz eigene Handschrift hat ihn zu einem der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart gemacht. Am 13. März begeht Wolfgang Rihm seinen 65. Geburtstag. Ein Porträt von Marcus Stäbler.

Die physische Dimension des Hörens

Die Musik von Wolfgang Rihm springt einen förmlich an. Ihre unbändige Kraft ist ein Erlebnis für alle Sinne. Diese physische Dimension des Hörens spielt für Rihm eine wichtige Rolle - nicht nur bei den eigenen Werken: "Wenn eine Solo-Violinsonate von Bach gespielt wird, spüre ich das genau so auf der Haut, als wenn ein großes Schlagzeugorchester mich attackiert."

Die wuchtige Klangsprache von Wolfgang Rihm entspricht seiner persönlichen Aura. Mit der hohen Denkerstirn und seinem imposanten Leib verkörpert der Karlsruher genau jene Mischung aus Intellekt und Genussfreude, die ihn als Komponist und Mensch auszeichnet. Rihm schätzt etwa die Reize der badischen Küche sehr und beeindruckt seine Gesprächspartner mit genauen Kenntnissen der Spitzengastronomie: "Ich hab früher mehr gekocht als heute, ich bin jemand, der sich beim Essen sehr rezeptiv verhält, es ist die Reproduktionsfähigkeit meiner physischen Existenz, ich brauche dann eine gewisse Erdung."

Einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart

Mit seiner gut geerdeten Sinnlichkeit platzte der junge Wolfgang Rihm während der 1970er Jahre wie ein Fremdkörper in den Elfenbeinturm der Avantgarde hinein. Die damals noch sehr strengen Gesetze der Neutönerei scherten ihn nicht; er komponierte mit Mut zum Ausdruck - und provozierte damit schroffe Kommentare. Er habe ein "Fäkalienstück" geschrieben, schimpfte etwa der Kritiker der "Zeit" nach einer Uraufführung in Donaueschingen, dem Mekka der neuen Musik. Das war 1976.

Aber Rihm hat sich nie einschüchtern lassen, sondern ist immer seinen eigenen Weg gegangen - ermutigt von Lehrern wie Karlheinz Stockhausen, der seinem jungen Kollegen schrieb: "Lieber Wolfgang Rihm, bitte folgen sie ganz ihrer inneren Stimme, Ihr Karlheinz Stockhausen." Diesen Rat hat Wolfgang Rihm beherzigt. Und zwar mit großem Erfolg. Er gehört heute zu den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart. Sein Schaffen umfasst rund 500 Werke von der Oper bis zum Streichquartett und ist im internationalen Musikleben auf den wichtigsten Bühnen präsent.

Organische Zeitkunst mit emotionaler Wucht

Erst im Februar hat Simon Rattle in der Berliner Philharmonie eine Uraufführung von Rihm dirigiert, bei der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg erlebte sein Stück "Reminiszenz" die Weltpremiere, mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock. Rihm selbst konnte leider nicht dabei sein; aus gesundheitlichen Gründen verreist er in den letzten Monaten selten bis nie.

Seine Musik spricht aber auch für sich. Sie vereint emotionale Wucht mit feinsten Nuancen - und wirkt trotz ihrer Raffinesse ganz unmittelbar und natürlich. "Für mich ist Komponieren etwas sehr mit Organik Verbundenes", erklärt Rihm, "Mit der Entwicklung des einen aus dem anderen. Dem Werden des einen in ein anderes hinein. Und das ist eben in der Zeitkunst Musik das Großartige, dass man das Nacheinander verfolgen kann und das Vom-einen-zum-anderen-Kommen das eigentliche Hörerlebnis mitgestaltet."

