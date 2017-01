Stand: 17.01.2017 12:17 Uhr

William Fitzsimmons live im Radiohaus

Ein Konzert mit dem amerikanischen Singer-Songwriter William Fitzsimmons ist immer ein intensives Erlebnis. Am 2. Februar holen der NDR Info Nachtclub und NDR Kultur Neo ihn zu einer besonders außergewöhnlichen Show ins Foyer des Hamburger Radiohauses. Die Karten hierfür kann man nicht kaufen, sondern nur gewinnen.

Im ganz kleinen Rahmen wird William Fitzsimmons seine Musik so zelebrieren, wie er es liebt: ganz nah am Publikum. Die übliche Kluft zwischen Bühne und Publikum ist für Fitzsimmons schwer zu ertragen. Schon das Wort "Fan" hasst er. "Es wirkt wie eine Art Hierarchie. Ich bin der und die sind die", sagt der Singer-Songwriter und ist sich sicher: "Der einzige Unterschied zwischen mir und den Zuhörern ist, dass ich die Songs spiele und sie sie fühlen."

Sobald der letzte Ton verklungen ist, sieht man ihn auch schon mit einem Bier in der Hand im Publikum bei einem netten Plausch. Eigentlich hat Fitzsimmons einmal Psychologie studiert und erste Erfahrungen als Therapeut gesammelt, doch Songs zu schreiben und Geschichten durch Lieder zu erzählen, hat ihn so fasziniert, dass Musik mehr und mehr zum Vollzeit-Job geworden ist.

Fitzsimmons' Welt der Klänge

Mittlerweile hat Fitzsimmons sieben Studioalben und vier EPs veröffentlicht. Talent, Klangsinn und seine Gabe mit diversen Instrumenten umgehen zu können, habe er von seinen Eltern, sagt er: Sowohl Mutter als auch Vater waren blind - im Elternhaus verständigte man sich vor allem über Klänge. Auch die Plattensammlung der Familie prägte ihn, mal Klassik, mal Joni Mitchell oder Simon & Garfunkel.

Auch wenn in Fitzsimmons‘ Songs die düsteren Themen den Ton angeben, ist er auf der Bühne doch ein große Unterhalter. Zwischen seinen Liedern erzählt er Geschichten, lacht mit seinem Publikum und baut mühelos eine vertraute Atmosphäre auf. Schwierige Zeiten und Probleme verarbeitet er in seiner Musik - doch als ausgebildeter Psychologe weiß er, dass seine Songs keine Selbsttherapie sind: "Therapie ist die beste Therapie. Und doch, für mich, und ich glaube für alle, die was mit meiner Musik anfangen können, kann sie auch eine Art Erlösung sein."

