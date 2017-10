Stand: 13.10.2017 16:52 Uhr

Usedomer Musikfestival endet in Peenemünde von Johann Lühe

Musik aus Dänemark stand im Mittelpunkt beim diesjährigen Usedomer Musikfestival. Rund 40 Konzerte, Lesungen und Vorträge gab es in den vergangenen drei Wochen, dazu noch eine Ausstellung. Viele Veranstaltungen waren ausverkauft wie zum Beispiel das Eröffnungskonzert in Heringsdorf oder das Jazz Konzert mit Gitte Haenning. Etwa 14.000 Gäste waren in diesem Jahr mit dabei.

"Die Leute hatten Tränen in den Augen"

"Ich war sehr erfreut, dass wir einen so starken Zulauf hatten. Die Leute sind wirklich mitgegangen. Wir hatten eine wunderschöne Lesung des Romans 'Das Weiße Haus' von Hermann Bang. Frank Arnold hat gelesen, Ton Nu Nguyet Minh hat dazu Klavier gespielt - und die Leute hatten Tränen in den Augen", sagt Jan Brachmann, Chefdramaturg des Festivals.

Neben zahlreichen Werken von Niels Wilhelm Gade und Carl Nielsen spielte in diesem Jahr Jazz eine vergleichsweise große Rolle beim Usedomer Musikfestival - auch in diesem Jahr wieder unterstützt vom Norddeutsche Rundfunk. So begeisterten neben Gitte Haenning auch die Grande Dame des dänischen Jazzgesangs, Caecilie Norby, und die Musiker des Dreamers‘ Circus das Publikum.

Fast schon familiäre Konzertatmosphäre

Fast schon familiär ging es bei dem kleinen, aber gut besuchten Konzert in Koserow im Atelier Niemeyer Holstein zu. Gebannt lauschten die Gäste den Klängen der Laute und dem Gesang der Sopranistin, die Werke von John Dowland vorstellte. "Es gibt viele Leute, die Lautenlieder von John Dowland kennen, weil Sting sie berühmt gemacht hat", erklärt Brachmann. "Aber kaum jemand weiß, dass John Dowland in Dänemark als Hoflautenist des Königs Christian des IV. gewirkt hat und dass sein berühmtestes Lied 'Flow My Tears' in Dänemark entstanden ist."

Festivals stärken Touristenorte in MV

Mit dem großen Abschlusskonzert heute Abend in Peenemünde endet traditionell auch die Festival-Saison im Musikland Mecklenburg-Vorpommern. Dabei haben die Veranstalter der sieben Festivals, zu denen neben dem Usedomer Musikfestival unter anderem auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und die Bachwoche gehören, einen neuen Besucherrekord aufgestellt.

Insgesamt kamen 121.000 Gäste in die verschiedenen Konzerte - rund 2.000 mehr als noch im Vorjahr, so der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel: "Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, nirgendwo in Deutschland wurde so viel dänische Musik auf so vielfältige Weise präsentiert. Uns ist wichtig, dass die Menschen, die hierher kokmmen, Perlen finden, die sie vielleicht noch nicht kannten."

Abschluss mit NDR Elbphilharmonie Orchester

Zu Gast in der ehemaligen Heeresversuchsanstalt in Peenemünde ist heute Abend das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Andris Poga. Star-Solist ist der junge Cellist, Andreas Brandtelid. Der Däne war schon einmal zu Gast beim Musikfestival, so Brachmann: "Inzwischen ist er ein Star. Er gehört mit Truls Mørk aus Norwegen, mit Johannes Moser aus Deutschland oder Sol Gabetta zur Welt-Elite der Cellisten. Wir sind wirklich dankbar, dass er kommt und bei uns spielt."

Beim Abschlusskonzert erklingen neben Tschaikowskys Rococo-Variationen auch dänische Werke von Niels Wilhelm Gade und Carl Nielsen. Das Konzert im Kraftwerk des Historisch-Technischen Museums in Peenemünde beginnt heute Abend um 20 Uhr. NDR Kultur überträgt das Konzert live.

