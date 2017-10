Stand: 08.10.2017 13:20 Uhr

Singing! 2017: Der Michel wird zur Chorbühne von Annkathrin Bornholdt

Am Samstagabend war es wieder so weit: 600 Sängerinnen und Sänger - Laien und Profis - kamen im Hamburger Michel zum Mitsing-Konzert des NDR Chores zusammen. Diesmal standen romantische Lieder von Brahms, Schumann und Mendelssohn auf dem Programm.

Draußen ist es schon dunkel, auf das Pflaster des Kirchplatzes geht ein herbstlicher Dauerregen nieder, aber drinnen im Hamburger Michel breitet sich eine festliche Wärme aus. Passend zum Herbst fällt der musikalische Einstieg in den "SINGING! 2017 "-Abend eher getragen und nachdenklich aus - mit geistlichen Werken wie Brahms‘ "Unsere Väter" und Mendelssohns "Richte mich Gott".

Dirigent Cornelius Trantow steht auf der Empore links vom Altar, den NDR Chor und den Kammerchor der Musikhochschule Hamburg im Rücken. Von hier aus leitet er mit großen Gesten den Gastchor, 500 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland auf den übrigen Emporen und im Kirchenschiff. Viele Konzertbesucher genießen die Musik mit geschlossenen Augen.

Geistliche und weltliche Lieder von Brahms, Schumann und Mendelssohn hat Trantow für diesen Abend ausgewählt, wie er im Gespräch mit Moderatorin Friederike Westerhaus erklärt: "Ich habe versucht, in der Zusammenstellung des Programms zu zeigen, was die Komponisten an verschiedenen Aspekten haben. Geistliche Musik, weltliche Musik, groß besetzte Musik, kleine, intime Musik. Harmonisch eher komplexe Werke und eher schlichte Werke. So dass man versucht, diese drei Komponisten in all ihren Facetten zu zeigen."

Hochkonzentrierter Laienchor

Mit Liedern wie "Schön-Rohtraut", "Heidenröslein", und "König von Thule" schlägt Trantow den Bogen zu Schumanns kunstvollen, romantischen Gedichtvertonungen. Der Laienchor, der nur zweimal mit den Profis zusammen geprobt hat, ist hoch konzentriert und mit viel Begeisterung dabei.

Meditative und heitere, laute und leise Episoden wechseln sich ab. Das macht den besonderen Reiz des Abends aus. Immer wieder schweigen die Gastsänger und der NDR Chor und seine Solisten beeindrucken mit ihrem Können, wie bei Schumanns "Zigeunerleben". Und bei einigen Liedern Mendelssohns kommt im Michel mitten im Oktober sogar so etwas wie Frühlingsstimmung auf. Der Gastchor bekommt noch einmal einen extra großen Applaus und mit Mendelssohns berühmten "Abschied vom Walde" und einem "Dona nobis pacem" - einem Friedensgebet - beenden alle Sänger gemeinsam schließlich diesen wunderbaren Liederabend im Hamburger Michel.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 08.10.2017 | 14:20 Uhr