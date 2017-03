Stand: 30.03.2017 10:20 Uhr

Die Helene Fischer der Barockmusik von Daniel Kaiser

Simone Kermes hat das Publikum in der Elbphilharmonie mit ihrem Liederabend "Love" restlos begeistert. Die bekannte Sopranistin und Klassik-Echo-Preisträgerin präsentierte Renaissance- und Barock-Arien von Komponisten wie Monteverdi, Purcell und Vivaldi. In Erinnerung werden wohl aber vor allem die Zugaben bleiben. Eine Konzertkritik.

"Ein Stück von Bach" kündigt sie als Zugabe an. Das Orchester beginnt, auf seinen historischen Instrumenten zu spielen. Simone Kermes setzt zu einer atemberaubenden Koloratur an. Plötzlich erklingt "Atemlos durch die Nacht", der Helene-Fischer-Hit (von Kristina Bach), als artistische Barock-Arie. Kermes animiert zum rhythmischen Mitklatschen (wie Opus es bei "Live is Life" nicht besser machten) und bittet das Hamburger (!) Publikum, sich bei "Sag' mir, wo die Blumen sind" an den Händen zu fassen. Sie klatscht die erste Reihe vor der Bühne auf den teuren Plätzen mit einem High Five ab. Kurz ist sogar zu sehen, wie aus ihrer Hand eine "Ghettofaust" wird. Alles scheint jetzt möglich. Das Publikum ist kaum noch zu halten. Die Menschen klatschen, jubeln, winken und singen. Fünf Zugaben! Fünf! Es ist das Ende eines bemerkenswerten Abends.

Tanzende Jungs in Pluderhosen

Gegenüber dieser finalen Eruption beschreibt das Wort "harmlos" am besten das, was zuvor geschehen ist: 90 Minuten lang singt Simone Kermes Arien rund um Liebe, Eifersucht, Hass und Tod. Scheinwerfer tauchen die Bühne in jeweils passendes Licht. Zwei blutjunge Männer in blau-goldenen Pluderhosen vertanzen die Arien, rangeln sich in stilisierten Duellen oder umklammern dramatisch die Füße der Sängerin (Choreographie und Inszenierung: Torsten Händler). Warum sich Simone Kermes unbedingt von den beiden Teenagern antanzen lassen muss, um die Musik zum Leben zu erwecken, bleibt allerdings rätselhaft. Für eine "Inszenierung" war das dann doch ein bisschen zu dünn.

Simone Kermes singt mit angezogener Handbremse

Das Ensemble "La Magnifica Comunità" spielt mit Leidenschaft und Präzision. An den immer wieder neuen Variationen von Vivaldis "La Folia" kann man sich nicht satthören, auch wenn der aufstampfende Fuß des Orchesterchefs Enrico Casazza bisweilen eines der lauteren Instrumente auf der Bühne ist. Effektvoll rauscht Simone Kermes durch halsbrecherische Arien. Tatsächlich hat sie aber manches Mal erstaunliche Intonationsschwierigkeiten: Viele ihrer Töne sind schlicht zu tief. Letztlich bleibt auch Didos weltberühmtes Lamento "When I Am Laid" von Henry Purcell nur ein sentimentales Liedchen. Es ist so, als ob das goldene Laken, das die beiden Tänzer Simone Kermes ständig wie als Metapher um den Körper wickeln, zu einem lähmenden Korsett wird. Die Handbremse bleibt angezogen - bis zum Finale.

Bei Helene Fischers "Atemlos" in ihrem Element

Es sind an diesem Abend letztlich zwei Konzerte, zwei Tonalitäten, zwei Welten. Im - nennen wir es mal - Unterhaltungsfach ist Simone Kermes unschlagbar und in ihrem Element. Wie sie sich bewegt, wie sie lacht und erkennbar Spaß hat, ist so ansteckend. Ausgerechnet die Koloraturen bei "Atemlos" gehören zu den schönsten des Abends. Und beim allerletzten Stück, Händels weltbekannter Arie "Lascia ch'io pianga", ist es mucksmäuschenstill im Saal. Vielleicht steckt in Simone Kermes einfach mehr Helene und weniger Dido.

