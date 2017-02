Stand: 23.02.2017 14:27 Uhr

Schlossfestspiele: Schwerin wird zu New York

In Schwerin haben Vertreter des Mecklenburgischen Staatstheaters am Donnerstag das Bühnenbild für die diesjährigen Schlossfestspiele vorgestellt. Für das Musical West Side Story soll die Bühne zu einem Containerbau neben der Ruine des Schweriner Schlosses werden. Der 13 Meter hohe Nachbau der Schlosskuppel soll Blickfang und zentraler Spielort werden. Verantwortlich für das Bühnenbild, das am Donnerstag erstmals vorgestellt wurde, zeichnet der österreichische Ausstatter Stephan Prattes. Im Mai sollen die ersten Proben in den Kulissen starten; Regie führt der Musical-Profi Simon Eichenberger.

Premiere am 30. Juni

Wie Intendant Lars Tietje anlässlich der Präsentation mitteilte, sind mit 15.000 von insgesamt 43.200 Karten bereits mehr als ein Drittel aller Tickets verkauft worden. Nach drei Verdi-Opern in den vergangenen Jahren wolle das Theater neue Akzente setzen, hieß es. Leonhard Bernstein wäre im kommenden Jahr 100 Jahre alt geworden. Premiere für insgesamt 24 Vorstellungen in Schwerin ist am 30. Juni.

