Romani Kafava - eine Stimme für die Roma von Dorothea Grießbach

Sinan Adzovic und sein Bruder Daniel sind Musiker und Roma. Sie leben auf der Veddel in Hamburg. Wie für Viele in diesem Stadtteil, ist ihr Aufenthalt ungewiss, denn sie haben nur eine Duldung. Wie verbinden sich die Freude an der Musik und die unsichere Lebenslage?

Die Musik der Roma ist so vielfältig, wie die Orte, an denen Roma leben. Ihre Musik erklingt vielerorts. Auch in Hamburg.

"Romamusik - ja es gibt sie. Romamusik ist kurz gesagt - alles: auch Pop, Rock, Jazz, Blues", erklärt Daniel Adzovic. Familie Adzovic kommt ursprünglich aus Montenegro. Vater Veljo verließ mit seiner Familie die Stadt Podgorica Mitte der 1980er-Jahre. Dann lebten sie in Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweden und nun wieder in Deutschland - und zwar in Hamburg auf der Veddel.

Die Brüder Sinan und Daniel wurden in Deutschland geboren. Aufgewachsen sind sie aber in mehreren Ländern. In Schweden begannen sie Musik zu machen. "Ich hatte nie Klavierunterricht", erzählt Sinan. Er habe sich das immer im Internet angeschaut und dann ein Buch gekauft. "Darrin musste ich die Tonleitern suchen und lernte, wie die gehen. Auch sein Bruder Daniel hat sich das Musizieren allein beigebracht.

Ungeklärter Aufenthaltsstatus belastet

Seit acht Jahren leben Adzovics wieder in Deutschland - und seit acht Jahren mit einer ungewissen Zukunft. Es sei ziemlich schwierig mit Duldung, erklärt Daniel. "Man kann nicht arbeiten. Man kann so gut wie gar nichts machen."

Die Geschichte von Sinan und Daniel Adzovic steht exemplarisch für viele Roma in Deutschland. Deutsche Behörden gehen von einem Konzept der Staatsangehörigkeit aus, das die Roma nicht betrifft. Sinan Adzovic beispielsweise soll Papiere aus Montenegro einreichen, die es nicht gibt: Er ist dort nicht registriert. Musste er anfangs noch alle sechs Monate seine Duldung verlängern, später alle drei Monate, so erhält er sie derzeit nur noch für einen Monat. "Das ist sehr stressig. Jeden Monat muss ich verlängern. Vielleicht muss ich Deutschland eines Tages verlassen. Dann ich weiß nicht, wohin soll ich gehen - weil ich keine Ahnung habe, wohin soll ich."

Sinan Adzovic hat mittlerweile eine eigene Familie. Er will einen Beruf ausüben, seine Frau und Kinder ernähren können und Pläne für die Zukunft schmieden. Wie aber soll das gehen, wenn ihm die Erlaubnis zu arbeiten verweigert wird und der Aufenthalt so ungewiss ist?

Romani Kafava - Ort für Sorgen und auch Spaß

Einen Raum für Begegnung und Austausch, für Öffentlichkeit und Roma-Kultur, für wechselseitige Unterstützung, das soll jetzt das Romani Kafava werden. Gab es in den 1970er- und 1990er- Jahren eine Bewegung, die sich für die Roma und ihre Rechte einsetzte, so ist es jetzt wieder dringend an der Zeit.

"Mein Vater meint", sagt Sinan, "wir Roma müssen auf eigenen Füßen stehen. Wir müssen über unsere Probleme erzählen und uns mehr bemühen, Aufenthalt zu bekommen, damit wir arbeiten können. Nicht nur dasitzen und warten." Mit dem Romani Kafava entsteht ein neuer Treffpunkt, organisiert von Roma. Die Idee entstand schon vor einiger Zeit, unterstützt auch von New Hamburg - einer Initiative auf der Hamburger Veddel, in der sich auch das Deutsche Schauspielhaus und die Immanuelkirche engagieren.

Einmal in der Woche, immer freitagnachmittags, wird das Roma Café Romani Kafava geöffnet haben. Mit dem GoMokry in Wilhelmsburg wurden dafür geeignete Räume gefunden. Und die Musik? Sie kann im besten Fall motivieren - meint Daniel.

Am Freitag, den 7. April ab 15 Uhr, soll es eine große Eröffnungsfeier geben. Sie ist auch als Auftakt zum internationalen Roma-Tag am 8. April gemeint.



Eröffnung des Romani Kafava im

GoMokry

Mokrystraße 1

Hamburg - Wilhelmsburg

S 3 / S 31 Veddel (Ballinstadt)

Bus 13 Stübenplatz

