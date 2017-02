Stand: 13.02.2017 09:49 Uhr

Hamburg: Eigenwillige "Lulu"-Fassung begeistert von Dagmar Penzlin

Sie war mit besonderer Spannung erwartet: die Neuproduktion von Alban Bergs Oper "Lulu" an der Staatsoper Hamburg; NDR Kultur übertrug die Premiere gestern Abend live. Generalmusikdirektor Kent Nagano und der Regisseur Christoph Marthaler wagten eine eigenwillige Hamburger Fassung des dritten Aktes der Oper.

Erst Orchester, dann Klaviere

Die Oper "Lulu" ist im Grunde ein Fragment - Alban Berg ist über der Arbeit an diesem Werk gestorben. Vom dritten Akt existiert nur ein Particell, also ein Entwurf, den Friedrich Cerha später orchestriert hat. Die Hamburger Neuproduktion bleibt bei dem, was Berg hinterlassen hat: Eben noch spielt das Orchester den Schluss des 2. Aktes, dann übernehmen Klaviere auf der Bühne.

Regisseur Christoph Marthaler inszeniert den Bruch im Werk. Die Pianisten und eine Geigerin dürfen sich erstmal aufeinander einstimmen, bevor sie beginnen, das Particell zu spielen. Das funktioniert gut, weil das Konzept eines Theaters auf dem Theater ohnehin die Illusion der Bühne immer wieder bricht und verfremdet.

Keine männermordende Femme fatale

Gleich zu Beginn erleben wir Lulu als Teil einer Hinterbühnengesellschaft. Auf einer kleinen Extra-Bühne liegt sie zusammengerollt in einem langen himmelblauen Bademantel - nichts Laszives strahlt sie aus, mehr ein großes Schutzbedürfnis. Überhaupt verweigert die Hamburger Neuproduktion die Standard-Sicht auf Lulu: Sie ist hier keine männermordende Femme fatale, sondern eine Frau wie aus einer anderen Welt. Nicht fassbar, mit einer eigenwilligen Körpersprache. Diese Lulu tanzt ekstatisch, hüpft, kauert und lauert, springt auf Schultern, baumelt kopfüber am Hals von Männern.

Bei aller Akrobatik - die kanadische Sopranistin Barbara Hannigan sang die knifflige Titelpartie von Alban Bergs Oper "Lulu" am Premierenabend traumwandlerisch sicher und expressiv. Die Inszenierung von Christoph Marthaler ist auf Hannigan zugeschnitten. Diese Anti-Lulu wirkt inmitten ihrer eifersüchtigen und enttäuschten Liebhaber noch einsamer als sonst. Allen bringt sie den Tod, bevor Jack the Ripper sie selbst am Ende ermordet.

Gesamtes Violinkonzert von Berg integriert

In der Hamburger "Lulu"-Fassung folgt als eine Art Requiem das gesamte Violinkonzert von Alban Berg. Er hat für diese Komposition die Arbeit an "Lulu" unterbrochen, erzählt Regisseur Christoph Marthaler.

Diese neue Hamburger Fassung von Bergs drittem "Lulu"-Akt wird wegen ihrer Sprödheit sicherlich keine Schule machen - ein interessantes Experiment ist sie aber sicherlich. Zumal wenn ein hervorragendes Gesangsensemble das Konzept trägt, und mit Kent Nagano ein Dirigent am Pult steht, der viel Sinn für die Ausdruckskraft von Bergs Musik hat. Am Premierenabend langer Applaus für alle Beteiligten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 13.02.2017 | 07:20 Uhr