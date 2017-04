Stand: 18.04.2017 11:49 Uhr

Osnabrück: Musikfestival überschreitet Grenzen von Birgit Schütte

Musikalisch ist es so grenzüberschreitend wie der Raum, in dem es stattfindet: das Euregio Musikfestival. Am Dienstagabend startet das Festival zum 22. Mal in Osnabrück - mit einem Konzert des Bundesjugendorchesters. Bis August stehen 20 Konzerte auf dem Programm: Im Städtedreieck zwischen dem niedersächsischen Osnabrück, dem westfälischen Münster und dem niederländischen Enschede. Die Schwerpunkte des Programms liegen in diesem Jahr einerseits bei kleinen Open-Air-Konzerten an besonderen Orten und andererseits bei großen Auftritten von Unterhaltungsorchestern, wie zum Auftakt mit dem Bundesjugendorchester in der Osnabrück Halle:

Eintritt für unter 18-Jährige in Begleitung Erwachsener frei

"Das Bundesjugendorchester steht unter dem Patronat der Berliner Philharmoniker und der Chefdirigent Sir Simon Rattle selbst hat sich die Zeit genommen, das mit den jungen Musikern einzustudieren", erklärt Festivalleiter Timo Maschmann. "Rattle dirigiert das erste Konzert dieser Tour selbst und dann übernimmt Leo McFall und dirigiert in Osnabrück.“ Maschmann freut sich über diesen großen Auftakt, auch wenn nicht Sir Simon Rattle höchstpersönlich dirigiert. Das Besondere am heutigen Abend: Es sitzen ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche im Publikum. Denn der Eintritt ist für unter 18-Jährige frei, wenn sie in Begleitung Erwachsener kommen. Das gleiche gilt auch für alle anderen Klassikkonzerte des Festivals.

Max Raabe mit Palast Orchester auch dabei

Wer weniger Klassik, dafür eher leichtfüßige Schlager aus den 20er-Jahren mag, der sollte am 4. Mai in die Osnabrück Halle kommen. Dann spielen Max Raabe und das Palast Orchester. Er tritt gleich an drei Festivalorten auf: in Osnabrück, in Münster und in Bielefeld.

Seine andere Seite zeigt das Euregio Musikfestival im Kloster Malgarten im Osnabrücker Land mit der jungen deutschen Brassband Brasssonanz. Statt Swing zum Mitschnippen spielt das Blechbläser-Ensemble ausschließlich klassische Stücke. Die zehn Musiker sind Studenten verschiedener deutscher Musikhochschulen. Damit passen sie genau ins Programm des Festivals. "Für uns ist es wichtig, insbsondere den jungen Spitzennachwuchs zu entdecken, einzulanden und damit auch zu fördern. Wir sind stets auf der Suche nach herausragenden Nachwuchstalenten in der Klassik und auch in der Unterhaltungsmusik. Da sind viele junge Leute dabei, die engagiert im Rahmen des Euregio Festivals auftreten und damit auch tolle neue Erfahrugen sammeln können", sagt Festivalleiter Maschmann.

Von Klassik bis Jazz und Flamenco

Wie die junge deutsch-argentinische Jazzsängerin Sabeth Perez. Sie spielt im Juni in einem mittelalterlichen Innenhof in Osnabrück. "Sie ist erst 22 Jahre alt, aber weiß ganz genau, wo sie hinwill", so Maschmann, "und sie hat eine Mordsstimme. Jazzsänger sind ja gewohnt von Pop bis zu ganz avantgardistischem Jazz zu singen. Tatsächlich werden wir am 10. Juni eher Mainstream-Jazz hören."

Euregio Musikfestival in Osnabrück NDR Kultur - Klassisch unterwegs - 18.04.2017 16:20 Uhr Autor/in: Birgit Schütte Der Beitrag zum Nachhören.







Jazz, Flamenco, Blechbläser, ein Hornquartett, junge Pianisten oder große Unterhaltungsorchester: Das Euregio Musikfestival kennt keine Grenzen. Angefangen hatte das Festival vor 22 Jahren mit einem ausschließlich klassischen Programm. Das ist zwar immer noch ein Schwerpunkt, aber mittlerweile neben viel unterhaltender Musik. Wie beim Zusatzkonzert im Theater Meppen im Dezember. Das Roy Frank Orchestra spielt dann Stücke aus den 1960er- und 70er-Jahren, dabei sind auch Hits aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel die Titelmelodie der Kultserie "Raumpatrouille Orion".

