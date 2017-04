Stand: 18.04.2017 13:56 Uhr

Musikhochschule Hannover betritt Neuland von Agnes Bührig

Die Musikhochschule Hannover hat eine Professur geschaffen, die neben der Unterrichtsverpflichtung an der Universität die Leitung eines externen Chores außerhalb des Campus beinhaltet. Seit 1. April ist der Schweizer Dirigent Andreas Felber künstlerischer Leiter des Mädchenchores Hannover, an der Hochschule unterrichtet er im Fach Chorleitung.

"Ich muss in Millisekunden entscheiden"

Rund 40 Studierende haben in zwei Reihen um einen Flügel Platz genommen und warten auf die Einsätze ihrer Kommilitonin auf dem Dirigentenplatz. Andreas Felber begleitet das Geschehen von einem Notenpult im Hintergrund aus. Konzentriert wandert der Blick des 33-Jährigen immer wieder von seiner Partitur von Griegs "Peer Gynt" zur Dirigentin und zurück, ab und zu geht er dazwischen. "Es ist ganz wichtig, dass du die paar Momente, in denen du wichtig bist, erwischst", sagt er.

Dem Chor nichts diktieren, aber trotzdem an der Vorstellung arbeiten, die man selbst als Dirigent vom Klang eines Stückes hat, das vermittelt Andreas Felber den Studierenden. Mit ganzem Körpereinsatz, deutlichem Atmen und Aufreißen der Augen fokussiert der Schweizer einzelne Chormitglieder beim Einsatz, gespannt auf das Ergebnis. "Ich muss in Millisekunden entscheiden: Will ich da etwas ändern oder nicht? Und ich höre, was kommt. Ich höre natürlich, wo die Fehler sind - da muss ich da einwirken, aber ich lasse auch gewisse Dinge durchgehen, weil ich im Hinterkopf weiß, ich komme noch mal darauf zurück. Ich kann nicht nur erwarten, dass ich meine Vorstellung zu 100 Prozent durchsetzen kann oder auch durchsetzen will, weil ich ja mit dem arbeiten muss, was kommt", meint Felber.

Start bei den Luzerner Sängerknaben

Eine Arbeitsweise, die Andreas Felber aus beiden Perspektiven kennt, sowohl als Sänger wie als Dirigent. Mit acht Jahren begann der Schweizer bei den Luzerner Sängerknaben. Nach dem Studium an der dortigen Musikhochschule arbeitete er als Sänger im Oratorien- und Liedfach und leitete die international tätigen Chöre molto cantabile und ProMusicaViva. In seiner Familie ist er der erste professionelle Musiker. Das Singen allerdings hat er schon in frühen Jahren praktiziert. "Meine Mutter ist begeisterte Laiensängerin, sie singt seit Jahren in einem Chor und hat mit mir natürlich auch als Kind schon gesungen. Immer die gleichen Lieder, die ich auch ständig wiederholt habe. Dann hat sie mich mal zu einer Probe vom Knabenchor in Luzern geschickt. Das hat mir wunderbar gefallen, da wollte ich bleiben - und da blieb ich auch bis ich 25 war."

Kaum professionelle Chorszene in der Schweiz

Die Szene der Laiensänger ist groß in Luzern, doch eine professionelle Chorszene wie in Deutschland gebe es in der Schweiz fast gar nicht, sagt Felber. Umso spannender ist es für den Schweizer, dass seine Professur neben dem Unterricht an der Universität auch die Leitung des professionellen Mädchenchores Hannover beinhaltet. Diese Art, Theorie und Praxis zu verbinden, ist ein Novum für die Musikhochschule. Möglich gemacht unter anderem durch eine großzügige Spende von Altbundeskanzler Gerhard Schröder, Doris Schröder-Köpf sowie dem Unternehmer Carsten Maschmeyer.

"Sie wollen alle schön singen"

Der Mädchenchor hat sich unter seiner langjährigen Leiterin Gudrun Schröfel durch seine hohe Professionalität über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Wie konzentriert die jungen Sängerinnen arbeiten, konnte Andreas Felber bei einem ersten Treffen dieser Tage erfahren. "Es war einfach ganz schön auch zu sehen, wie die älteren Mädchen den jüngeren helfen", sagt Felber. "Wie da Freundschaften bestehen, wie man das auch hört im Klang - und wie wach und präsent sie sind. Selbst die Kleinsten, das ist unglaublich. Man muss da wenig machen bezüglich Disziplin. Sie wollen alle schön singen, damit wachsen sie auf."

Fließender Übergang in der Leitung

In fließendem Übergang und in Zusammenarbeit mit seiner Vorgängerin wird Andreas Felber den Taktstock übernehmen. Dabei fühlt er sich schon jetzt sehr willkommen. Auch, wenn er gleichzeitig große Erwartungen spürt. "Der Mädchenchor Hannover hat eine lange Tradition, eine tolle Geschichte und wahnsinnig viel Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist toll, an einem solchen Ort zu beginnen", sagt Felber: "Aber da muss man natürlich auch etwas leisten."

