Stand: 08.03.2017 17:27 Uhr

Wie steht es um Frauen in der klassischen Musik?

Zum 107. Mal wird der Weltfrauentag gefeiert. Wie steht es um Frauen in der klassischen Musik? Ein Gespräch mit Melanie Unseld - Professorin an der Hochschule für Musik Darstellende Kunst in Wien. Eines ihrer Spezialgebiete ist die Forschung Musik und Gender.

Sind Frauen in der klassischen Musik unterrepräsentiert?

Melanie Unseld: Das kommt darauf an, in welches Feld der klassischen Musik wir schauen. Wenn wir Musikschulen betrachten und Musikschülerinnenzahlen anschauen, sind das andere Zahlen, als die auf den Musikhochschulen oder in den Orchestern landauf, landab.

Es gibt in den Orchestern viele Geigerinnen, aber in einem Bereich gibt es ziemlich wenige Frauen: Es gibt wenige Dirigentinnen. Warum ist das so?

Unseld: Da muss man ein wenig in die Historie schauen. Dirigierende Frauen gab es lange Zeit gar nicht, so dass die Dirigentinnen, die jetzt auf den Podien stehen, einen schwierigen Weg durch die Instanzen hatten. Das fängt an mit dem Selbstbild, das sie erst entwickeln mussten. Ich habe gerade mit einer jungen Dirigierstudentin im Hause gesprochen, die sagte, "welche Vorbilder hätte ich haben sollen?" Sie hat lange Zeit keine Frau am Dirigierpult gesehen, so dass sie gar kein Vorbild haben konnte. Es waren immer nur Männer. Da liegt der Verdacht nahe, das könnte bis heute ein rein männlicher Beruf sein. Die Hürden, die dann zu nehmen sind, schrecken viele jungen Frauen ab. Das sieht man auch an den Ländern, wo dirigierende Frauen viel selbstverständlicher sind. Zum Beispiel in den baltischen Ländern, wo es viele Chordirigentinnen gibt. Wo dann auch selbstverständlicher, als in anderen Ländern, Dirigentinnen auch für Symphonieorchester oder Kammerorchester auf die Podien kommen. Also das Vorbild ist eine ganz zentrale Frage. Je mehr Dirigentinnen die Möglichkeit haben, aufzutreten und Karriere zu machen, umso mehr werden sicherlich auch nachwachsen.

Richtungsweisende Frauen in der Musik

















Wie viele Frauen sitzen bei Ihnen im Hörsaal im Studiengang?

Unseld: Die genauen Zahlen kann ich gerade nicht nennen. Es sind immer sehr wenige bei den Dirigierstudiengängen. Es gibt klassische Studiengänge, wo das Geschlechterverhältnis umgekehrt ist. Wo wir uns wünschen würden, dass dort mehr Männer studieren würden. Und es gibt die klassichen Studiengänge, dazu gehören Dirigieren, aber auch Komposition, Fagott, Tuba und Posaune, wo sich relativ wenige Studentinnen einschreiben und dann den Berufsweg weiter verfolgen wollen.

Beim Blick auf die Gender-Forscherin als Beruf, der wird angegriffen und kritisiert. Manche Leute denken, Genderforschung, das ist so ein bisschen neumodisch. Erleben Sie das auch?

Zum Nachhören: Melanie Unseld im Gespräch NDR Kultur - 08.03.2017 16:20 Uhr Autor/in: Pöhler, Anna Viele Frauen studieren klassische Musik - nur wenige belegen Studiengänge wie Dirigentin, Komponistin oder Hornistin. Es fehlt an Vorbildern, erklärt die Wiener Musikprofessorin Melanie Unseld.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unseld: Es kommt darauf an, wo ich mich bewege. Natürlich werde ich innerhalb der wisschenschaftlichen Community, also innerhalb der Genderforschung nicht kritisch angesehen. Aber sobald man nach draußen geht, kriegt man die Frage gestellt: "Muss denn das sein? Suchen wir denn immer noch nach dem weiblichen Beethoven?" Ich bin dann immer guten Mutes, Aufklärungsarbeit zu leisten. Dann sage ich, "ja, es muss sein, solange wir eben solche Scheren haben, dass wir unter den Studierenden einen hohen Frauenanteil haben, die aber im Berufsleben nicht ankommen." Solange ist es sinnvoll, darüber nachzudenken. Genderforschung ist nicht nur Frauenforschung. Es ist auch lohnend und sehr spannend, sich über Männlichkeitsbilder Gedanken zu machen, beziehungsweise über Identitätsprozesse der jungen Männer, die bei uns im Hause studieren. Auch das ist Teil der Genderforschung.

Das Gespräch führte NDR Kultur Moderatorin Anna Pöhler.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 08.03.2017 | 16:20 Uhr