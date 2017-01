Stand: 06.01.2017 15:54 Uhr

Luthers Leben als Pop-Oratorium in Hannover

In diesem Jahr wird der 500. Jahrestag des Beginns der Reformation gefeiert. Eine der größten Veranstaltungen ist am 14. und 15. Januar in Hannover zu erleben. In der TUI-Arena wird das Pop-Oratorium "Luther" aufgeführt. Mit dabei sind rund 3.000 Sängerinnen und Sänger aus der Region, die für das Musical gecastet wurden. Die Proben laufen auf Hochtouren: Diesen Sonntag ist die Hauptprobe.

Luthers Kindheitsfreundin erzählt

Im Mittelpunkt der Handlung steht - natürlich - Martin Luther. Vor dem Reichstag in Worms soll er sich vor Kaiser Karl V. verantworten und seine kirchenkritischen Thesen widerrufen. Der Schriftsteller Michael Kunze hat das Libretto für das Oratorium geschrieben. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um den Wormser Reichstag erzählt er vom Kampf des Reformators gegen die damalige katholische Kirche, aber auch von Luthers innerem Ringen um die biblische Wahrheit. Es geht also nicht nur um die Geschichte, sondern auch um die Person Martin Luther, erzählt unter anderem aus der Sicht einer Marketenderin, die als Kind mit Luther gespielt hat.

Schirmherrin ist Margot Käßmann

Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017 und Schirmherrin des Pop-Oratoriums, hebt die Chancen des Stücks hervor: "Eine zentrale Aussage der Reformation lautet: Der Mensch darf und soll frei denken - gerade auch in Glaubens- und Gewissenfragen. In dieses Thema und in die Geschichte der Reformation nimmt das Pop-Oratorium Luther die Zuhörer auf einzigartige Weise tief mit hinein."

Angestoßen hat das "Pop-Oratorium Luther" die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Die Musik hat der Komponist und Produzent Dieter Falk geschrieben. Das Pop-Oratorium wird 2017 in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), den Evangelischen Landeskirchen und weiteren Partnern in zahlreichen Metropolen aufgeführt, neben Hannover ist Hamburg eine Station in Norddeutschland. Die Schirmherrschaft für die Aufführung in Hannover hat der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, übernommen.

