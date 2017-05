Stand: 06.05.2017 12:30 Uhr

KunstFestSpiele: "Blut auf dem Boden" im Pavillon von Agnes Bührig

Die KunstFestSpiele Herrenhausen brechen in die Stadt ein - so in etwa könnte man das Konzept von Ingo Metzmacher beschreiben. Auch in seinem zweiten Jahr als Intendant des genreübergreifenden Kulturfestivals in Hannover verfolgt er die Idee, neben dem angestammten Veranstaltungsort rund um das Schloss Herrenhausen mehr Orte im Zentrum der Stadt einzubeziehen. Und so fand das Eröffnungskonzert "Blood on the floor" am Freitag dann auch im Kulturzentrum Pavillon unweit des Hauptbahnhofs statt.

Ein kraftvoller Auftakt

Es war ein kraftvoller Auftakt im fast ausverkauften Pavillon. Metzmacher dirigiert das Ensemble Musikfabrik und eine Reihe von Jazz-Solisten. "Blood on the floor", ein Werk des Malers Francis Bacon, der immer wieder Gewalt und Deformation thematisierte, hat den Komponisten Mark-Anthony Turnage Anfang der 1990er-Jahre zu seinem gleichnamigen Stück inspiriert. Da passte ein Aufführungsort unweit des Hauptbahnhofes, findet Metzmacher.

Raum für Soli - Jazz bricht hervor

"Es passte einfach unheimlich gut. Wenn man aus dem Bahnhof herauskommt oder von der Lister Meile - das ist einfach eine Musik, die kommt von der Straße. Eine Art Asphaltmusik", sagt der Intendant. Turnages' Werk ist eine geniale Mischung aus E- und U-Musik. Mal verschränken sich mysteriöse Klangteppiche der Streicher mit überraschenden Partien der Jazz-Solisten. Dann wieder stehen beide Musikstile für sich, bricht Jazz hervor oder es setzen sich die sinfonischen Klänge gegenwärtiger Musik durch. Auch geniale Soli wie die Free-Jazz-Improvisation von Drummer Ian Thomas bekommen Raum.

"Einer der ersten, der ausgebrochen ist"

"Ich glaube, das Wesentliche an dem Stück ist, dass Turnage einer der ersten war, der ausgebrochen ist aus dem relativ engen Bereich, in dem neue Musik geschrieben wurde und Einflüsse aus Jazz, Rock und Pop übernommen hat", sagt Metzmacher. Dass er richtig Spaß an der Musik hat, sieht man. Meist mit vollem Körpereinsatz, oft mit spitzbübischem Lächeln im Gesicht dirigiert der 59-Jährige. Vor allem aber mit großer Freude, die sich unmittelbar aufs Publikum überträgt und den Musikern eine überzeugende Interpretation entlockt. Das Eröffnungskonzert der KunstFestSpiele ist auf jeden Fall gelungen.

