Stand: 24.02.2017 06:52 Uhr

John Neumeier: Drei Jahre älter als gedacht von Annette Matz

"Ballettkönig" hat ihn neulich eine Zeitung genannt: John Neumeier, ein Choreograph, der die moderne Ballettwelt über Jahrzehnte geprägt hat. Seit mehr als 40 Jahren, genauer seit 1973, ist Neumeier Ballettintendant an der Hamburgischen Staatsoper. Zudem ist er Ehrenbürger Hamburgs, weltweit anerkannt und herzlich verehrt.

Umso überraschender kam vor einigen Tagen sein kleines Geständnis, dass er sich jahrzehntelang um drei Jahre jünger gemacht hat. Heute sollte sein 75. Geburtstag gefeiert werden - nun wird er 78.

John Neumeier: Die Stationen des Meisters



























Schummeln für die Ballettausbildung

Ein bisschen ratlos hinterlässt einen die ganze Sache schon. In jedem Fall wird die Schummelei mit dem Alter ab jetzt irgendwie für immer als Anekdote in Neumeiers Nachlass verankert sein. Obwohl sie natürlich im Vergleich zu seinem Gesamtwerk, das er der Welt hinterlassen wird, verschwindend unwichtig ist.

Warum hat der Hamburger Ballettchef sein Alter ausgerechnet jetzt korrigiert? "Es gab so viele Gratulationen zu meinem 75. Geburtstag und ich dachte, dass es schwierig ist, das so entgegenzunehmen."

1962 wollte John Neumeier unbedingt seine Ballettausbildung an der Royal Ballet School in London abschließen. Damit das ging, musste er sich jünger machen, als er wirklich war. Eine Blitzenscheidung auf dem Weg von der U-Bahn zur Ballettschule sei es gewesen. Irgendwie automatisch ist es dabei geblieben. Alle offiziellen Dokumente aber seien korrekt.

Unermüdlich - auch mit 78

Radiotipp John Neumeier - Der "Ballettkönig" 23.02.2017 20:00 Uhr NDR 90,3 Seit 1973 ist John Neumeier Ballettchef in Hamburg. Er hat die Ballettwerkstatt in der Staatsoper gegründet und eine eigene Ballettschule erkämpft. Am 24. Februar wird er 78 Jahre alt. mehr

Auch mit 78 ist er in der ganzen Welt unterwegs, kommt gerade von einem Gastspiel aus Wien, am Sonntag wird er wie immer in der ersten Reihe der Staatstoper sitzen, bei der Wiederaufnahme von Tschechows "Möwe" seinen Tänzern zusehen. Und gedanklich ist er sowieso schon bei der nächsten Premiere im Juli. Natürlich ist John Neumeiers "neues" Alter auch an Hamburgs neuem Kultursenator Carsten Brosda nicht vorbeigegangen, aber John Neumeier ist zeitlos an der Stelle und hat in Hamburg eine der herausragende n Ballettraditionen der Welt geschaffen.

Seit 1973 ist John Neumeier in Hamburg und damit dienstältester Ballettdirektor der Welt. Über 150 Ballette hat er kreiert - die meisten bejubelt, wie vor einigen Tagen "Tatjana"- 2014 in Hamburg uraufgeführt. Gefeiert damals wie heute.

Bis 2019 läuft sein Vertrag. Dann ist John Neumeier 80 Jahre alt. Wenn man ihm gegenüber sitzt, kann man das nicht glauben. Und traut ihm zu, seinen Vertrag noch einmal zu verlängern. Macht er weiter? "Das ist eine ketzerische Frage", so Neumeier, aber: "Ich würde es überlegen. Ich habe seit 50 Jahren Sehnsucht frei zu sein und nicht die Last einer Compagnie auf mir habe. Aber wenn das die Wirklichkeit ist, wie wird das sein?" Seine Fans jedenfalls hätten nichts dagegen, wenn er noch bleibt.

Ballett in Hamburg John Neumeier: Auf der Spitze an die Spitze Seit mehr als 40 Jahren leitet John Neumeier das Hamburg Ballett - und hat es zu höchstem Ansehen geführt. Für den dienstältesten Ballettchef der Welt ist dies eine ganz besondere Ehre. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal Spezial | 23.02.2017 | 19:00 Uhr