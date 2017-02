Stand: 12.02.2017 09:39 Uhr

Repušić debütiert mit "Fliegendem Holländer" von Agnieszka Zagozdzon

Die Staatsoper Hannover hat am Sonnabend die Premiere von Richard Wagners früher Oper "Der Fliegende Holländer" gefeiert. Erstmals in dieser Saison stand am Pult einer Neuinszenierung der neue Generalmusikdirektor, Ivan Repušić. Regisseur Bernd Mottl wählte für seine Inszenierung ein zentrales Thema: Konsumkritik.

"An der Nützlichkeit des Tuns nicht interessiert"

Die Ruine eines Kaufhauses erhebt sich auf der Bühne: weiß getünchte Mauern, die eingerissen wurden, eine kaputte Rolltreppe und verbarrikadierte Schaufenster. Per Zufall trifft dort der reisende Geschäftsmann Daland auf einen seltsamen, schwarz gekleideten jedoch äußerst wohlhabenden Fremden. Man kommt ins Gespräch und kurz darauf lädt Daland den Fremden zu sich nach Hause ein und verkuppelt ihn sogar mit seiner Tochter Senta. "Das Stück zeigt die Gegenüberstellung von einem rein konsumorientierten Denken - was der Daland und was letztendlich dieser Ort repräsentiert - und einer Figur, Senta, die nun genau die Gegenhaltung interessiert", so Regisseur Mottl. "Einer Figur, die letztendlich an der Nützlichkeit des Tuns nicht interessiert ist, sondern die einen spirituellen Weg für ihr Leben sucht und den einzig in diesem Holländer erkennt."

Senta wird zum Grufti mit empfindlichem Charakter

Senta ist in dieser Inszenierung das, was man auf Deutsch einen Grufti nenne würde: In schwarzer Kleidung, mit schwarzen Haaren, blassem Teint und dunkel geschminkten Augen und Lippen träumt sie unentwegt von einem bleichen Mann an Bord eines schwarzen Schiffes mit blutroten Segeln. Sopranistin Kelly God war schlichtweg grandios als von einer düsteren Todessehnsucht erfüllte Senta und schaffte es mühelos, sowohl die trotzige als auch empfindliche Seite dieser Figur hervorragend darzustellen. Neben ihr schaffte es Bassist Shavleg Armasi, ausgerechnet dem oft als herzlosen Kapitalisten dargestellten Daland einen wunderbar leichten Charme zu verleihen. Bariton Stefan Adam war zum Glück rechtzeitig zur Premiere genesen und sang die Titelpartie kraftvoll, aber auch nuanciert.

Für den Einstand bewusst anspruchsvolles Werk gewählt

Musikalisch überragend waren der Chor sowie das Niedersächsische Staatsorchester unter seinem neuen Generalmusikdirektor Repušić. Reich an Klangfarben, mit einer feinen dynamischen Balance und einem insgesamt runden und sehr eleganten Stil - so präsentierte sich das Orchester unter Repušićs Leitung. Dabei habe er sich mit Wagners früher Oper bewusst ein ziemlich anspruchsvolles Werk für seine erste Saison ausgesucht, so Repušićs: "Der 'Fliegende Holländer' hat so viel Verantwortung für den Dirigenten: die gute Balance zu finden, Atmosphäre, Farben, technisch schwierige Momente beim Holz und Blechgruppen, bei den Streichern auch - und natürlich die Sänger! Ich habe immer etwas mehr Respekt vor diesen sogenannten 'einfachen jungen Werken'."

Konsumkritik bleibt wage

Die großartigen musikalischen Leistungen trösteten in der Premiere etwas darüber hinweg, dass Mottls Inszenierung mit ihrer Konsumkritik irgendwie vage blieb: Weder wurde verständlich, warum dieses Kaufhaus überhaupt zu einer Ruine wurde, noch, warum es gleichzeitig als Dalands Haus fungierte - oder warum im ersten Stock ein äußerst realistischer Rinderkadaver lag. Was am Premierenabend jedoch deutlich wurde ist, dass die Staatsoper Hannover mit der Verpflichtung von Repušić zum Generalmusikdirektor eine hervorragende Wahl getroffen hat.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 12.02.2017 | 14:20 Uhr