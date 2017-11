Stand: 01.11.2017 14:42 Uhr

Der Klang der Gegenwart bei den "Greatest Hits" von Marcus Stäbler

Das Festival "Greatest Hits" hat sich als prominente Plattform für zeitgenössische Musik in der Hamburger Musiklandschaft etabliert. Zum fünften Mal und mit hochkarätigen Stars lockt das Festival "Greatest Hits" vom 1. bis zum 4. November wieder Kenner und Neugierige auf Kampnagel - und erstmals in die Elbphilharmonie.

Das Festival für zeitgenössische Musik hat in diesem Jahr drei Schwerpunkte. Für die Eröffnung zuständig ist Peter Eötvös. In seiner Doppelfunktion als Dirigent und Komponist leitet der 73-jährige Ungar ein Konzert mit dem Klangforum Wien und seinen Werken Shadows, Sonata per sei und Chinese opera in der Halle K6 auf Kampnagel. Festival-Veranstalter und Generalintendant Christoph Lieben-Seutter zeigt sich im Interview mit NDR Kultur begeistert: "Peter Eötvös kennt sich unglaublich gut aus, hat bei den wichtigsten Komponisten wie Boulez und Stockhausen gelernt und ist ein toller Dirigent und Musikvermittler. Ich finde sein Werk sehr vielfältig, schon anspruchsvoll, aber immer zugänglich, das gefällt mir besonders gut."

Harry Partch im Fokus

Im Fokus steht auch der amerikanische Komponist Harry Partch, der eigene Instrumente baute, um den beschränkten Tonvorrat der westlichen Musik zu sprengen. Das Ensemble NRW Musikfabrik bringt Nachbauten von den Instrumenten des legendären amerikanischen Klangtüftlers nach Hamburg - und spielt darauf neben Werken von Partch selbst auch Musik von Phillip Sollmann, einem Komponisten, der unter dem Künstlernamen DJ Efdemin ein internationaler Star der Techno-Szene ist und bei den "Greatest Hits" sein Stück "Monophonie" präsentiert.

Musik von Gérard Grisey in der Elbphilharmonie

Der dritte Schwerpunkt ist dem 1998 verstorbenen Gérard Grisey gewidmet, der Mithilfe von Computern Töne in ihre physikalischen Bestandteile zerlegte, um aus den mitschwingenden Obertönen eine ätherisch strahlende, überaus sinnliche "Spektralmusik" zu erschaffen. Zum Festivalabschluss, der erstmals in der Elbphilharmonie gefeiert wird, erklingt sein Hauptwerk "Les espaces acoustiques". "Wir haben lange mal vorgehabt, dieses Werk zu machen, aber hatten in Hamburg keinen Saal", sagt Lieben-Seutter. "Jetzt haben wir mit der Elbphilharmonie einen Saal, wo man von der kleinsten Besetzung - das Stück geht mit der Solo-Bratsche los - bis zur riesigen Orchesterbesetzung die ganzen klanglichen Möglichkeiten ausloten kann."

Als Mitveranstalter ist der NDR gleich mehrfach beim Festival präsent. Auch mit dem NDR Chor, der unter Leitung von Philipp Ahmann Werke von Mauricio Kagel aufführt - darunter die Burleske für Baritonsaxofon und Chor, bei der die Sänger auch pfeifen, summen und schnalzen müssen.

