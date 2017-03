Stand: 15.03.2017 18:19 Uhr

Hamburg trifft Syrien in der Elbphilharmonie von Felix Tenbaum

"Salām Syria" - also "Frieden für Syrien" heißt das Festival, das von Donnerstag an in der Hamburger Elbphilharmonie stattfindet. Musiker aus Syrien treffen dabei auf deutsche Ensembles und zeigen den musikalischen Reichtum und die Vielfalt ihrer Heimat. Bis Sonnabend sind zahlreiche Konzerte mit syrischen Musikern zu erleben. Eines dieser Projekte bringt die NDR Bigband mit der Syrien Bigband zusammen.

Gemeinsamer Auftritt nach langer Zeit

"Als der Krieg in Syrien ausgebrochen ist, mussten wir fast alle unsere Heimat verlassen, in der wir vorher oft und an vielen Orten zusammen Musik gemacht haben", erzählt Oud-Spieler Ibrahim Keivo. "Jetzt sind wir total verstreut, manche sind hier in Deutschland, aber die meisten sind quer über Europa verteilt oder leben auch in Amerika. Es ist unglaublich, aber wir treffen uns jetzt wieder und können nach so langer Zeit in Deutschland auftreten."

Erste Probe war ein besonderes Erlebnis

Die Wiedervereinigung der Syrian Bigband ist eigentlich schon der Erfolg, der dem Festival "Salām Syria" und der NDR Bigband gelungen ist. 2006 gegründet, als Damaskus noch Kulturhauptstadt des Nahen Ostens war, nach nur fünf Jahren durch den Bürgerkrieg zerschlagen steht die Band um Sänger und Oud-Spieler Ibrahim Keivo jetzt wieder gemeinsam auf der Bühne der Elbphilharmonie. Die erste Probe war auch für die NDR Bigband und den Dirigenten Wolf Kerschek ein besonderes Erlebnis. "Es war unglaublich zu sehen, wie sich diese Musiker, die sich seit teilweise sechs Jahren nicht mehr gesehen haben, dann in die Arme gefallen sind, wie sie endlich wieder vereint sind und zusammen Musik machen", sagt Kerschek. "Und das ist fantastisch, das ist wunderschön, es ist ein ganz toller Spirit, der auf uns alle abfärbt."

Konflikte? - "Nein, das sind Musiker!"

Vor dem Konzert sieht sich der Bigband-Dirigent immer wieder mit heiklen Themen konfrontiert. Er wird etwa darauf angesprochen, "ob die vielleicht untereinander Konflikte haben, weil die einen Aleviten und die anderen irgendwie Christen und die nächsten Moslems und Jesiden und was weiß ich sind - was ja tatsächlich der Fall ist", erzählt Kerschek. "Ich habe dann etwas fassungslos geguckt und gesagt: 'Nein! Das sind Musiker!'"

Gesang in vielen Sprachen

Und als solcher versucht Ibrahim Keivo mit der Syrian Bigband, den verschiedenen Kulturen Syriens ihren Raum zu geben. Wo er wohnt - in Al Hasaka, im Nordosten Syriens, im historischen Mesopotamien, sei schließlich die "Wiege der menschlichen Zivilisation", sagt er. "In meiner Musik versuche ich die ganze Vielfalt der syrischen Folklore zu zeigen. Da gibt es nicht nur ganz unterschiedliche Volksgruppen, sondern auch verschiedene Sprachen. Und deswegen singe ich nicht nur auf Arabisch, sondern auch Aramäisch, Kurdisch oder im alten Assyrisch. Ich will alle Kulturen Syriens zu Wort kommen lassen und davon gibt es sehr viele."

"Was uns verbindet, ist die Improvisation"

Und so ist auch die thematische Vielfalt der Lieder von Ibrahim Keivo immens - von Religion über die Gemüseernte bis hin zur Romanze ist alles dabei. Beim Arrangieren hat Wolf Kerschek einmal mehr bewiesen, dass er ein Meister der musikalisch kulturellen Verflechtung ist. "Es ist einfach eine Begegnung von zwei Musikrichtungen die unterschiedlicher nicht sein könnten", erklärt der Bigband-Dirigent. "Natürlich, was uns verbindet, ist die Improvisation und deswegen ist Jazz halt so toll. Das kann eben übers Ohr sofort mit anderen Musikrichtungen zusammengehen."

"Ich bin kein Flüchtling, sondern auf Reisen"

Als Immigrant versteht sich Ibrahim Keivo übrigens nicht. Dass er zurzeit in Lemgo wohnt, soll nicht auf Dauer so bleiben. "Ich denke, ich bin ein Reisender - kein Flüchtling, sondern auf Reisen", sagt Keivo. "Und das bedeutet, dass ich in meine Heimat zurückkehren werde, wenn die Gewalt dort ein Ende hat. Ich habe dort noch so vieles. Ich habe sogar noch den Schlüssel zu meinem Haus und darin noch einige Instrumente. Ich habe dort etwas, das ich aufbauen kann."

Emotionaler Austausch ohne Schranken

Aber ganz ohne Probleme geht es am Ende doch nicht. Ein paar Musiker sind nicht nach Hamburg gereist. Sie leben mittlerweile in den USA und haben Angst, aufgrund der neuen Einreisepolitik von US-Präsident Trump nicht mehr zurückkehren zu können. Etwas, das auch Wolf Kerschek nachdenklich macht. "Das ist schon spürbar, aber was sollen wir machen? Es ist schwierig und es ist nicht schön, aber wir sind eben Musiker und das heißt, das ist so der Ort, an dem der emotionale Austausch stattfinden kann ohne nationale Schranken, ohne gesellschaftliche Schranken, ohne religiöse Schranken. Das spielt tatsächlich alles keine Rolle."

